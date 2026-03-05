Dannie Mayが、3月4日にリリースとなった新曲「傲慢」のミュージックビデオを公開した。

「傲慢」は楽曲「色欲」から連なる“愛の淀み”を描くシリーズ最終章。妖しさを帯びたビートが印象的なサウンドの中に、これまでの物語と今のDannie Mayらしさが静かに滲んでいる。愛の行き着く先を、それぞれの想像で感じてみてほしい。

今作もディレクションを務めるのはメンバーのYuno。キーになるイラストも担当し、傲った恋愛観で見る景色を可視化するべく、サイバーな空間を彷彿とさせるデザインや、脳みそや牙など、愛憎が持つ”生のえぐみ”みたいなものを意識したという。

また、「傲慢」リリース時のメンバーコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

■マサ コメント

この曲のサビのコーラスラインが色欲のサビメロになっていて、聴いた時にどこか共通点が残るような仕掛けになっています。

人の愛し方をテーマに書いたこのシリーズの結末を聴きながら想像してもらえると楽しいと思います。

■田中タリラ コメント

これまで出してきた「色欲」や「未完成婚姻論」といったブラスアレンジの曲に比べて特にブラスを主役にしたく、編曲としてはブラスの帯域に他の楽器がなるべく被らないように設計しました。

また、全体的にHi成分を少なめにしラウドネス値を上げすぎないことで配信された時の音圧を稼げるよう配慮しています。

■Yuno コメント

「色欲」から続く愛の淀み、みたいなテーマの最終編という感じでしょうか。

マサからも、これは「色欲」と同じ世界の設定だという話もあったので、歌い方もそれに寄せつつ、でもMERAKI以降一作目としてまた新しいDannie Mayを見せらるような音作りを意識しました。

◆ ◆ ◆

Dannie Mayは2月28日に開催されたワンマンツアー＜MERAKI＞のファイナル公演にて、Zepp DiverCityを含む東名阪のツアーの開催を発表している。

配信シングル「傲慢」

2026年3月4日 (水) リリース

https://dannie.lnk.to/Pride

■＜Dannie May TOUR 2026「YOKAI」＞ 10月3日（土）愛知：NAGOYA CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪：BIGCAT

10月9日（金）東京：Zepp DiverCity