「日清カレーメシ 欧風ビーフ」と老舗銭湯「堀田湯」（東京都足立区）がタッグを組んだイベント「日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』」が７〜２０日まで開催されることが決定した。

５日に行われたプレス向け体験会には俳優の上野一稀が登場し、一足先にカレーのスパイスとサウナを融合させた前代未聞の「神動線」を体験した。今回の目玉となる「カレーメシ神動線」とは、サウナの基本動作である「サウナ室」「水風呂」「外気浴」といった一連の流れに、カレーメシに使用されているスパイスの香りを取り入れたものだ。

具体的な流れとしては、まずサウナ室で発汗と食欲を刺激するコリアンダーのロウリュが行われ、続く水風呂では清涼感のあるカルダモンの香りでクールダウンする。さらに外気浴ではリラックス効果のあるクローブの香りに包まれて静かなひとときを過ごすことで、心身をリフレッシュさせながら空腹感を極限まで高め、最後に“サ飯（サウナ飯）”としてカレーメシを最高の状態で味わうという動線となっている。

この新しい感覚を体験した上野は「心と体とお腹が満足するという新しい感覚。コリアンダー、カルダモン、クローブの流れが絶妙で、より甘さやコクが深く感じられ、新しいおいしさの発見があった」と目を輝かせた。

五感を刺激するスパイスの香りと、極上のサウナ体験。イベントは堀田湯にて、３月１２日の休みを除いて連日開催される。営業時間は平日は午後２時から、土日祝は午前８時からそれぞれ深夜０時までとなっており、この春、これまでにない“ととのい”の波が押し寄せそうだ。