4日、高知県高知市にある水族館「桂浜水族館」の公式X（旧Twitter）に投稿された内容が賛否分かれている。同水族館は来館予定のお客さんから「ジンベエザメいます？」という問い合わせを受けた事をポスト。「ジンベエWWWWWWWWWWWWザメWWWWWWっっWWWWWWWWWW桂浜水族館の総面積よりデカいっしょやWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW前の海にはおるかもしれん」とジンベエザメ（体長10メートルを超える巨大なサメ）がいないことについて、ユーモアを交えて受け答えしていた。

だが、一部では「ジンベエザメいますか？」と質問をしてくれたお客さんに対し、爆笑のネットスラングである「ＷＷＷ」を大量に使用し、まるであざ笑うかのような受け答えにも見えたためネットでは「相手を小馬鹿にしたような文章に見える」「ただ質問しているだけなのに」といった声が相次いでいた。

桂浜水族館は約250種7000点の生き物が展示してある一方、面積はさほど広くなく、急いで歩けば10分程度で1周できるほどの広さしかない。そのため10メートルを超える巨体を持つジンベエザメを飼育できるスペースがないことを自虐したうえでのポストであったのが、これらはジンベエザメの大きさを知らないと理解できないジョークでもあるため、やや誤解された結果となったようだ。

なお、ジンベエザメは現在、日本の水族館でも3館で飼育されており、またジンベエザメをモデルにしたキャラクターが人気漫画「ONE PIECE」（集英社）にも登場していることもあり、純粋な疑問や思いで桂浜水族館に「ジンベエザメいます？」と聞いた可能性も否定できないため、「馬鹿にしたような受け答え」と捉えてしまう感情もわからなくはない。

水族館としてはジンベエザメの大きさを伝えられる展示が実現できたら一番良いとは思うが、いかがだろうか。