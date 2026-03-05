赤ちゃんすぎるシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万3000回再生を突破し、「かわいすぎる」「大きい赤ちゃん…」「人間と同じですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カッコいいシベリアンハスキー→寝ているところを撮影したら…想像と違う『赤ちゃんすぎる光景』】

シベリアンハスキーはカッコいい！？

TikTokアカウント「kuu_husky」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『くう』ちゃんと暮らしています。シベリアンハスキーといえば、シベリア原産の大型犬種。他にはない精悍な顔つきや、スマートながら逞しい体型が特徴です。

2025年4月生まれのくうちゃんは、ハスキーらしい凛とした容姿とは裏腹に、まだパピーの女の子。夜になると、赤ちゃんのような姿を見せてくれるといいます。

それは、ぬいぐるみを使った「おしゃぶり」！！くうちゃんは、おしゃぶりをチュウチュウ吸いながら寝るのが日課になっているのだとか。まるで人間の赤ちゃんのように器用にぬいぐるみを吸う姿は、感嘆してしまうほど…！！

赤ちゃんすぎる光景にキュン♡

毎晩、ぬいぐるみでおしゃぶりしながら眠りにつくというくうちゃん。おしゃぶりは、くうちゃんにとって「落ち着ける行為」になっているようです。

反対に、なんとなく落ち着かないときにぬいぐるみを与えると…。ぬいぐるみを吸いながら、一気に静かになるのだとか。どんなときでも熟睡するために、なくてはならない必需品となっているようです。

「成犬になっても続けるのかな？」と、ちょっぴり寂しい気持ちを綴る投稿主さん。こんなにかわいい姿なら、いつまでも見せてほしいと思ってしまいますね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ハスキー飼ってたけど見たことない」「なんならずっと続いてほしい」「うちの子5歳だけどまだやってるw」など沢山の反響がありました。

あざとかわいいくうちゃん

くうちゃんは、普段からかわいい仕草を日常的に見せてくれるそう。投稿主さんがキッチンで作業をしていると、ウルウルの目で見つめてきたり…。

お散歩好きなくうちゃんですが、歩くことが嫌になって止まってしまうこともあります。そんなときのくうちゃんは、「まだ帰りたくない～」と愚図る子どものようなかわいさ♡

また、「犬が反応する音」を聞かせたときは、首をかしげて不思議そうな顔をしていたそうです。色んな反応をしてくれるくうちゃんから、今後も目が離せません！！

TikTokアカウント「kuu_husky」には、くうちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kuu_husky」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。