6年前に事業計画が策定された新潟駅周辺の中長距離バスターミナルの整備。3月4日、約3年半ぶりとなる検討会が行われ、新たに集客施設を整備する計画案が示されました。



「駅に隣接するこちらの駐車場計画ではこちらに仮称・バスタ新潟が建設されることになっています」



検討が進められてきた中長距離バスターミナル仮称「バスタ新潟」の建設。約3年半ぶりに大きな動きを見せました。





4日に開かれた8回目の事業計画検討会。発表されたのが新たな整備イメージです。これまでの事業計画では行政が主体となりバスターミナルのみの建設が検討されてきましたが、新たな計画では民間企業から提案を募り、バスターミナルの上層に「集客施設」を整備する方針です。新潟市の中心部でさらなる賑わいを生むためにバスタ上層の空間を活用します。また、4日の検討会では当初2024年度を目指していたバスターミナルの完成が2030年代中頃になることが説明されました。官民が連携して、バスターミナルの上層に利便性と魅力を備えた施設を整備するため、スケジュールが後ろ倒しになったということです。検討会の委員は……〈長岡技術科学大学 佐野可寸志教授〉「ターミナルだけでなく新潟市全体最近ですと新潟2キロとか町づくりの環境も変わってますのでそれも踏まえて総合的に新潟市をより良くしていく方向だと思います。いろいろ詰めていくとやっぱりそれくらいかかるということでそれは致し方ないと思いますがなるべく早くやっていただければ」3月下旬には民間事業者などに向けて新潟駅周辺の視察なども含めた説明会が行われる予定だということです。