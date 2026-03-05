ナポリの窯、炎上中の内部告発？ に“重く受け止めております”声明出すも「全然否定してないやん」の声
ナポリの窯公式Xアカウントは3月5日、投稿を更新。「当社に関するSNS投稿について」と題した声明文を投稿しました。
【投稿】ナポリの窯公式の声明文
労働時間管理などについては「現在、関係法令を遵守した運用を行っている」とし、行政機関の確認や調査にも真摯（しんし）に対応していると強調しました。さらに、従業員が安心して働ける環境づくりを重視しており、改善点が確認された場合は速やかに対応するとしています。
コメントでは「過去は法令違反があったかもだけど是正したって話ですか？」「完全否定しなきゃアウトな内容なのに完全否定出来ないんじゃアウトでしょ？」「全然否定してないやん 真っ黒クロスケかこれは」「働く人を大事にしない会社の商品にお金を出そうとは思いませんし応援する気もありません」など、厳しい声がある一方で「しっかり調べて、間違いがあれば働いている方に謝罪した上で正せば良いと思います」「従業員がいてこそですから。しっかり改善してほしいですね」といった声も上がり、賛否が広がっています。
4日、暴露系インフルエンサーがXで「内部告発」と題した内容を投稿。添付された文書には、「実際の休憩は1時間程度にもかかわらず、3〜4時間取得したことにされています」「月180時間以内に収めるよう『自主的』に勤務時間を主導調整させられます」などの記述がありました。さらに、労働基準監督署からの「指導票」とされる文書も添付があり、真偽を含めて注目が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「重く受け止めております」同アカウントは、現在SNS上で同社に関する内容が拡散していることに言及。「このような状況となっていることを重く受け止めております」とした上で、利用客や関係者へ謝罪しました。また、拡散されている投稿については、時系列の異なる内容や一部資料のみが切り取られている可能性があると説明。事実関係を社内外で確認し、慎重に調査を進めていると報告しました。
「内部告発」ナポリの窯を巡っては、「労働基準法違反の疑い」があるとする投稿がSNS上で拡散しています。
