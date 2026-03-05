【九州・沖縄エリア居住者に聞いた】春にドライブで行きたい場所ランキング！ 「糸島」を抑えた1位は？
NEXERは、ジョイタス株式会社と共同で実施した地域別の「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケート調査結果を公表しました。同調査は、全国の男女1036人を対象に、インターネット上で実施（調査期間：2026年1月30日〜2月12日）。
本記事では、九州・沖縄地方居住者98人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
▼回答者コメント
「海も山も楽しめるし、食べ物も美味しい地域だから」（30代女性）
「近場で海岸線の風景を楽しみたいから」（70代女性）
▼回答者コメント
「広大な自然の中でドライブしたい」（40代男性）
「大観峰から見る阿蘇五岳の雄大さ」（70代男性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
第2位：糸島2位は、福岡県の「糸島」。福岡市中心部から車で気軽にアクセスでき、美しい海岸線と豊かな自然に恵まれた人気のドライブエリアです。海沿いの絶景ポイントをめぐるドライブが楽しめるほか、沿道にはおしゃれなカフェや直売所が点在しており、海の幸や地元食材を使ったグルメも大きな魅力です。
第1位：阿蘇1位は、熊本県の「阿蘇」。世界有数のカルデラを擁する雄大な火山景観が、九州を代表するドライブスポットとして圧倒的な支持を集めました。春は広大な草原が緑に染まり始め、大観峰からの阿蘇五岳の眺望は壮大なパノラマが広がります。やまなみハイウェイやミルクロードなど開放感あふれるドライブルートが充実しており、沿道には牧場や温泉も点在しています。
