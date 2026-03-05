¡Ö¤½¤ÎÈîËþ¡¢ÈîËþ¾É¤«¤â¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤¬ÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö
ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤ÈÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤Ï¡¢3·î4Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦ÈîËþ¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈîËþ¾É¤Î·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¤½¤ÎÈîËþ¡¢ÈîËþ¾É¤«¤â¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£3·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢À¹»³¤µ¤ó¤Î¸ºÎÌÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÈîËþ¾ÉÍ½ËÉ¶¨²ñ Íý»öÄ¹¤ÎµÜºê¼¢ÀèÀ¸¤È¶¦¤ËÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î°ã¤¤¤ä¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡ÖÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿ÀîÌø¡×¤Î·ë²Ì¤ª¤è¤Ó¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÈîËþ¾É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈîËþ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈîËþ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ø¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÌäÂê¡Ù¤È·Ú»ë¤µ¤ì¡¢¸í²ò¤äÊÐ¸«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Îµ¡²ñ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤ÈÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤â¡¢À¸³è¼Ô¤Î7³ä¡¢ÈîËþ¾É´µ¼Ô¤Î9³ä¶á¤¯¤¬¡ØÈîËþ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼ ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¡¼¥ºËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤ÎÌîÂ¼Î§¿´»á¤¬¡¢ÈîËþ¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ø¤½¤ÎÈîËþ¡¢ÈîËþ¾É¤«¤â¡ª¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÀèÆþ´Ñ¤äÊÐ¸«¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤À¸¤¤È³èÌö¤Ç¤¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÈîËþ¾É¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤ä¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢¡ØÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡Ù¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢3·î1Æü¤«¤éÈîËþ¾É·¼È¯TV¡ÝCM¤òÊü±Ç³«»Ï¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ·¼È¯³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈîËþ¾É¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÈîËþ¡¢ÈîËþ¾É¤«¤â¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÈîËþ¾ÉÍ½ËÉ¶¨²ñ Íý»öÄ¹¤ÎµÜºê¼¢ÀèÀ¸¤¬¡¢¡ÖÈîËþ¾É¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÈîËþ¾É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈîËþ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼£ÎÅ¤¹¤Ù¤ËýÀ¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡£¹çÊ»¾É¤äÆâÂ¢·¿ÈîËþ¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯¾ã³²¤òÀ¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈîËþ¾É¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤ÏÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î´Ä¶¡¦À¸³è½¬´·°ø»Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°äÅÁÅª°ø»Ò¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¡¢¿´ÍýÅª°ø»Ò¤Ê¤É¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈîËþ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ÎÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î¤è¤¦¤ËÉÂµ¤¤¬°²½¤·¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÆÆ¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÈîËþ¾É¤Ï·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼À´µ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÖÈîËþ¾É¤Ï¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø·ò¹¯¾ã³²¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤òÌÜÅª¤Ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£¼£ÎÅ¤Î´ðËÜ¤ÏÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¡Ê¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦¹ÔÆ°ÎÅË¡¡Ë¤À¤¬¡¢¸ºÎÌ¤¹¤ë¤È¡¢¸µ¤ÎÂÎ½Å¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÂÎ¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÈ¿±þ¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¡¢¸ºÎÌ¤·¤¿ÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÌôÊªÎÅË¡¡ÊÅêÌô¡Ë¤ä³°²ÊÎÅË¡¡Ê¼ê½Ñ¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÈîËþ¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈîËþ¾É¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ØÈîËþ¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÌäÂê¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤äÊÐ¸«¡Ê¥ª¥Ù¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¼Â¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Åö»ö¼Ô¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÈîËþ¾É¤Î´µ¼Ô¤¬ÂÎ½Å¤ËÇº¤ó¤Ç¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÊ¿¶ÑÃÍ¤ÏÌó6Ç¯¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï°å»Õ¤äÀìÌç²È¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÈîËþ¤ËÇº¤ó¤À¤é¤¼¤Ò°å»Õ¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£À¹»³¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢3¥õ·î¤Ç20kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤éÂÎ½Å¤¬100kg¶á¤¯¤¢¤ê¡¢·Ý¿ÍÍÜÀ®½ê¤ÎNSC»þÂå¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î125Ô¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀë¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2021Ç¯¤Ë¤Ï94Ô¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬Â¿Ë»¤Ë¤Ê¤ê¿©»öÎÌ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤º104kg¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç84kg¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¿ä°Ü¤ò¥°¥é¥Õ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë¤É¤³¤«¤«ÄË¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ºÎÌ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀ¹»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂÎ½Å¤¬¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê´À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ºÎÌÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ½Å¤¬¸º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤¬¼å¤¤¤«¤é¤À¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÈîËþ»þ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÇº¤ß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢À¹»³¤µ¤ó¤Î¸ºÎÌÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÆó¿Í¤Ë¡ÖÈîËþ¾É¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡ÖÂÀ¤ë¸¶°ø¤ÏÃ±¤Ë¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡¢Æó¿Í¤È¤â¡Ö¡»¡×¤È²óÅú¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÉÔÀµ²ò¡£µÜºêÀèÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÈîËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Àº£¡¢¡Ø°Õ»×¤¬¼å¤¤¤«¤éÂÀ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âè2Ìä¡ÖÈîËþ¾É¤Ï¡ØÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ù¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ë¤Ï¡Ö¡ß¡×¡¢Âè3Ìä¡ÖÈîËþ¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ë¤Ï¡Ö¡»¡×¤È²óÅú¤·¡¢Æó¿Í¤È¤â¸«»öÀµ²ò¡£¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈîËþ¡×¤È¡ÖÈîËþ¾É¡×¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÈîËþ¾É¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢ÈîËþ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é°ìÈÌÊç½¸¤·¤¿¡ÖÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿ÀîÌø¡×¤Î·ë²Ì¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿ÀîÌø¡×¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÈîËþ¡¢ÈîËþ¾É¤«¤â¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈîËþ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ì£Êý¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä8ºîÉÊ¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ1ºîÉÊ¡¢Í¥½¨¾Þ2ºîÉÊ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ5ºîÉÊ¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈîËþ¾É ¥ß¥«¥¿¼¡Âè¤Ç ¸÷º¹¤¹¡×¡ÊÁýÅÄÀµÆó¤µ¤ó¡Ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈîËþ¾É¤Ï¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê°å»Õ¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿À¹»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈîËþ¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î°ã¤¤¤ò²¿¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤â¡¢Æó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¤òÀä»¿¤·¡¢¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢À¹»³¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó°¦¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¸«ÊýÊÑ¤¨ Ì£Êý¤È¼£¤¹ ÈîËþ¾É¡×¡Ê¤¿¤±¤Î¤³¥¥Î¥³¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÈîËþ ¡Ø¾É¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é Í×¼£ÎÅ¡×¡Ê¤â¤ê¤³¤µ¤ó¡Ë¤Î2ºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¡áhttps://www.lilly.com/jp/
ÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡áhttps://www.tanabe-pharma.com/ja/index.html
¡Ö¤½¤ÎÈîËþ¡¢ÈîËþ¾É¤«¤â¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡áhttps://www.obesity-disease.jp/