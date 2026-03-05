ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」には、史上最多８人のメジャー組を含む３０人が集結した。

各国・地域の代表も世界トップクラスの陣容をそろえた中で、どのように勝ち抜いていくのか。チームの戦い方や課題を分析する。

◇

今大会の大きなルールの変更が、投球間の時間を制限する「ピッチクロック」やサイン交換機器「ピッチコム」の導入だ。

日本で採用されていないが、米大リーグでは２０２３年からいずれも導入済み。ピッチクロックは走者なしの場合は１５秒、走者がいれば１８秒以内に投球動作に入らないと１ボールが加えられる。打者は残り８秒までに構えないと、１ストライクが加算される。ピッチコムはボタンを操作して球種やコース、けん制などの指示を出す機器だ。

日本は昨秋の強化合宿から新ルールへの対応に着手し、昨年１１月の韓国との強化試合で初めて実戦経験を積んだ。さらにメジャーでの知見を求めて、先月の宮崎合宿にダルビッシュ（米パドレス）をアドバイザーとして招いた。井端監督は当初は代表選手として期待していたが、「（右肘を）『手術します』と言われた時にすぐに方針転換した」と言う。「（首脳陣にとっても）正直未知の世界。僕が（選手に）伝えるよりダルビッシュ君が言ってくれた方がすっと入っていきやすい」と自ら要請した。

米大リーグでの導入時を知る投手だけに、経験談には説得力があった。「ピッチコムさえちゃんとできれば、ピッチクロックの時間もまた長く感じる」とダルビッシュは言う。「情報を整理している方が（時間を）効率よく使える」として、対戦相手のデータを早めにチームで共有することを井端監督に提案した。投手や捕手、内野手を集めてピッチクロック対策の非公開練習を実施。「全部、自分のできることはやった」とダルビッシュは言い切った。

２月２７、２８日の中日との壮行試合では代表選手で投打に違反者はなし。昨秋の段階では時間を余らせて投球が単調となるケースが目立ったが、投げ急ぎもなくなってきた。成果は出ている。

井端監督は手を打った。しかし、１次ラウンドで戦う韓国や台湾のリーグでも採用されており、やはり日本には不利なルールと言える。優勝候補の米国、ドミニカ共和国、ベネズエラは大リーグの選手が占める。メジャーではルール導入から既に３シーズンが過ぎ、「自分のタイミングでみんな投げている。どのくらい時間があるかはクロックを見なくてもわかるようになっている」とダルビッシュは指摘する。日本はライバルチームに比べれば、メジャーリーガーは少ない。緊張感の高まる本戦で、時間に気を取られずに自分のプレーに集中できるかは連覇に向けた一つのカギとなる。（この連載は、林宏和、井上雄太、大背戸将が担当しました）