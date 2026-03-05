「UNIZONE 2026シーズン」にG TUNEが今年も協賛。競技用ゲーミングPCとして「G TUNE FG-A7A70」採用
マウスコンピューターは3月5日、独自に展開するゲーミングブランド「G TUNE」において、「UNIZONE」2026シーズンへの協賛を発表した。2025年の協賛に続く取り組みとなる。
「UNIZONE（ユニゾーン）」は、一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）が主催するeモータースポーツリーグ。日本自動車連盟（JAF）が公認する本格的な競技シーンで、高い性能と持続的な安定性が要求される公式ゲーミングPCとしてマウスコンピューターが協賛。独自に展開するゲーミングブランド「G TUNE」で販売中の公式競技用パソコン「G TUNE FG-A7A70」を導入し、リーグ運営と協議環境を支えていくとしている。
\UNIZONE 2026 Opening Round/3/7（土）13：00〜詳細情報公開！🎉→https://t.co/3OLNEwHQ0Yいよいよ、UNIZONE 2026が開幕します！🏁当日はオンラインでの配信はもちろん、全国6拠点の会場でもお楽しみいただけます！本戦に加え、新たな交流戦として実施するエキシビションレースも見どころ！👀… pic.twitter.com/n5Q5tyOxj5- UNIZONE eモータースポーツ (@UNIZONE_eMS) February 18, 2026
