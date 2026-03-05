空いている時間を狙って深夜1時にゲーセンに行く夫。何もせずに帰ってきたのはなぜ？／夫をかわいい女の子にしてみたら
日常の小さなモヤッが積み重なり、つい夫にイライラ…。そんなとき、もし夫が「かわいい女の子」だったら、その言動も許せてしまうかも？
【漫画】『夫をかわいい女の子にしてみたら』を第1回から読む
氷河期世代の中間管理職、仕事を頑張るけれどボーナスで引かれる税金に嘆き、実は地元・千葉のヤンキーが怖い……そんな「夫ちゃん」は、家族の大黒柱として奮闘中。『夫をかわいい女の子にしてみたら』は、「夫ちゃん」をかわいい女の子に描いてみたら、かわいく思えるかという試みから生まれたノンフィクションコミックエッセイです。
3月4日に発売される書籍から厳選したエピソードをお届けします。あなたも周りの人を「女の子」にしてみたくなるかもしれません！
※本記事は『夫をかわいい女の子にしてみたら』（もぐ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
【漫画】『夫をかわいい女の子にしてみたら』を第1回から読む
氷河期世代の中間管理職、仕事を頑張るけれどボーナスで引かれる税金に嘆き、実は地元・千葉のヤンキーが怖い……そんな「夫ちゃん」は、家族の大黒柱として奮闘中。『夫をかわいい女の子にしてみたら』は、「夫ちゃん」をかわいい女の子に描いてみたら、かわいく思えるかという試みから生まれたノンフィクションコミックエッセイです。
3月4日に発売される書籍から厳選したエピソードをお届けします。あなたも周りの人を「女の子」にしてみたくなるかもしれません！
※本記事は『夫をかわいい女の子にしてみたら』（もぐ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました