米女子ゴルフツアー「ブルーベイＬＰＧＡ」初日（５日、中国・海南島のブルーベイＧＣ＝パー７２）、今季初戦の渋野日向子（２７＝サントリー）は、２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７４で回り、２オーバーの６３位と出遅れた。

イーブンパーで迎えた最終１８番パー５。最後の最後で落とし穴にはまってしまった。ティーショット、２打目でフェアウエーをキープしたが、３打目でグリーン左のラフに外してしまう。続くアプローチを４メートルと寄せきれず、ここから３パット。痛恨のダブルボギーにしてしまった。渋野は「最後は悔しい終わり方になっちゃったけど、明日切り替えて頑張りたい」と自らに言い聞かせた。

オフの成果については「今までのクセも残っていたりするので、やりきれていない部分もある。でも絶対にいい方向につながっていくと思う。スコアはボロボロだけど、今年は辛抱してやるしかない」。まずは２日目に予選を突破して４日間のプレーといきたい。

米１年目で今季初戦の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は１アンダーの２６位。古江彩佳（富士通）が首位と２打差となる４アンダーの７位で日本勢トップにつけた。