クリストフ・ルメール騎手がプロデュースするファッションブランド「CL by C.ルメール」を展開する株式会社CL by C.ルメール（京都市）は3月2日、一般社団法人全日本学生馬術連盟へ44万6195円の寄付を行った。

贈呈式は競走馬の共同出資クラブ法人として知られるキャロットファームで行われ、ルメール騎手と同ブランドCEOの平岡千菜美氏が、2025年度分の寄付目録を同連盟の山内英樹会長へ手渡した。

今回の寄付は、2025年春に発表されたキャロットファームとの「パートナーシップコレクション」による取り組みで、コレクション商品の売上の5％を同連盟へ寄付する仕組み。コレクションは全4アイテムで構成され、2017年日本ダービー優勝馬レイデオロへのオマージュモデルや、キャロットファームの勝負服カラーをモチーフとしたデザインなどが展開されている。なお、このパートナーシップは2026年も継続予定で、年内には新たなアイテムの発表も予定されている。

C.ルメール騎手と全日本学生馬術連盟の山内会長

ルメール騎手は「馬とともに歩んできた自分にとって、学生馬術の世界を応援できることは大きな喜びです。未来の騎手やホースマンたちが情熱を持って成長できる環境づくりに少しでも貢献できれば」とコメントした。

全日本学生馬術連盟（通称・学馬連）は1957年に設立された大学馬術競技の統括団体で、現在は全国80大学、約1300人の部員と約700頭の馬が加盟、活動している。引退競走馬の受け入れ先としても重要な役割を担っている。