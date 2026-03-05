【最後にスカッと！】バイト先で理不尽な嫌味を繰り返すお局。エスカレートする嫌がらせに、とうとう号泣してしまった私を救ってくれた『予想外すぎる人物』とは…！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！お惣菜屋さんのバイト先で、お局パートさんから理不尽な嫌がらせを受けていた主人公。耐えきれず泣き出してしまった彼女に訪れた、スカッとする大逆転劇です。

近所のお惣菜屋さんでアルバイトをしていたときの話。そこで一番の悩みの種だったのが、やたらと当たりの強いお局パートさんの存在でした。

私がシフトに入っていると突然やってきては、私の仕事をサッと奪い取るのです。そのうえで、「あなた、なにもしてないじゃん。ちゃんと仕事しなさいよ」と、理不尽な言葉を投げかけられるのが日常茶飯事。

そんな嫌味ばかりの毎日に慣れ始めていたある日のこと、新しく年下のイケメンがバイトとして入ってきました。

すると、お局パートさんの態度が急変。私に対してはいつも険しい顔をしているのに、その後輩に対しては猫撫で声で甘く接していました。

あからさまな態度の違いに戸惑いましたが、波風を立てないよう、私はただ黙って自分の仕事に打ち込み、やり過ごそうとしていました。