５月末で活動終了する「嵐」が４日に配信した新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」が、「４日付オリコンデイリーランキング」の再生数とダウンロード数で１位を獲得したことが５日、発表された。二宮和也が公式Ｘに喜びをつづった。

同曲は、嵐にとって「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲で、４日深夜０時に配信開始。５人の歌声や、デビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」とリンクする歌詞が話題を呼んでいる。

配信初日に各ストリーミングサイトで３２０万８８５７回再生、７万４２５５ダウンロード（いずれも４日付オリコン調べ）を記録。再生数、ダウンロード数ともに自己最高を更新した。配信開始日初日の再生数としては、これまで首位だったＢＴＳ「Ｆｉｌｍ ｏｕｔ」（２８６・２万回、２１年４月２日）を上回り、オリコン史上最高記録となった。

集大成となる楽曲で快挙が続き、メンバーの二宮和也は自身のＸで、「本当にたくさんの方々にＦｉｖｅを聴いていただきありがとうございます。めちゃめちゃ反響届いてます！皆さまのお陰でまた新たな景色を見せていただきありがとうございます」とファンに感謝した。