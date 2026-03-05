県の消防防災ヘリコプターが墜落し乗っていた9人が亡くなった事故から5日で9年、松本市で追悼式が行われました。



昨年度のヘリの出動件数は事故後、最多となっています。



松本市にある慰霊碑前で行われた追悼式には遺族や阿部知事など関係者およそ50人が参列しました。



9年前の5日、訓練のため松本空港を離陸した県の消防防災ヘリ「アルプス」が鉢伏山に墜落。乗っていた機長と整備士、消防隊員7人の合わせて9人全員が亡くなりました。事故の原因はヘリが地上に接近しても回避操作が行われなかったことなどとされています。





阿部知事 追悼の辞「安全を全て優先する不動の信念のもと、組織のあり方を常に問い直しながらより確かな安全文化を築いてまいります」県は事故後、再発防止のため機長と副操縦士による「ダブルパイロット制」を導入。昨年度の出動件数は「216件」と前の年度より「43件」増え事故後、最多となっています。長男・典俊さんを亡くした髙嶋俊郎さん「この9年間1日たりとも（息子を）思い出さない日はありませんでした。山林火災とか山岳遭難のときに活躍してくれることそれが遺族たちへの供えになると思う」一方で、県の消防防災ヘリは2月、埼玉県で起きた林野火災に出動した際、機体に装着されている部品が落下したとみられ、現在は運航を休止しています。再開の見込みは立っていません。