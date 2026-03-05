小島瑠璃子、ニューヘアは“さくら色” 春らしい爽やかなオフショットで披露「似合ってる」「やっぱり笑顔が最高」
タレントの小島瑠璃子（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。“さくら色”に染まった新ヘアを披露した。
【写真】「笑顔が最高」春らしい“さくら色”の新ヘアを披露した小島瑠璃子
「何枚めが好き？」と呼びかけ、青のタンクトップにジーンズを着用した撮影オフショットを4枚アップ。「金からさくら色に」カラーチェンジした新しいヘアスタイルを披露しており、日が差し込む明るい部屋で、晴れやかな笑顔を浮かべている。
小島は「花粉がつらいけど、、、もうすぐ新生活！ 軽やかにしなかやに 張り切っていきましょうー」（原文ママ）と、ヘアスタイルと同様、“心機一転”した気持ちを前向きにつづった。
この姿にファンからは、「似合ってる」「きゃわたん」「全部好きです」「最高キュート 癒されます」「やっぱり笑顔が最高なんです」などの声が寄せられている。
【写真】「笑顔が最高」春らしい“さくら色”の新ヘアを披露した小島瑠璃子
「何枚めが好き？」と呼びかけ、青のタンクトップにジーンズを着用した撮影オフショットを4枚アップ。「金からさくら色に」カラーチェンジした新しいヘアスタイルを披露しており、日が差し込む明るい部屋で、晴れやかな笑顔を浮かべている。
小島は「花粉がつらいけど、、、もうすぐ新生活！ 軽やかにしなかやに 張り切っていきましょうー」（原文ママ）と、ヘアスタイルと同様、“心機一転”した気持ちを前向きにつづった。
この姿にファンからは、「似合ってる」「きゃわたん」「全部好きです」「最高キュート 癒されます」「やっぱり笑顔が最高なんです」などの声が寄せられている。