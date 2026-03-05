探り探りの開幕だった万博、初日のヘリ中継動画が公開 MBS川地洋平アナが名実況…「この日に帰りたい」の声
第1回『関西アナウンス大賞』が4日に発表され、MBSの川地洋平アナウンサーがテレビ部門で大賞を受賞。『よんチャンTV特別編 大阪・関西万博に行きたくなるよんSP』（2025年4月13日放送）のヘリ生中継リポートが評価されたもので、この動画がYouTubeで配信開始となった。
【動画】関西アナウンス大賞を受賞 万博初日のヘリ生中継
昨年の大阪・関西万博本番は、膨らむ期待の一方、不安も多く、各局アナ全員が悩み、探り探りだった。開幕当日には雨が降り、「この万博大丈夫か？」という雰囲気もあった。川地アナは、複雑な空気を十分に理解した上で、愛知で生まれ育った経験からくる「万博」への静かな熱を忍ばせ、スポーツアナのスキルをいかんなく発揮し、3分半のヘリリポートに集約させた。
礼賛一色でも、懸念一色でもなく、万博の初日の空気感を伝えきったリポートが高く評価され、受賞となった。
動画では「大阪市此花区の上空から皆さんこんにちは」「大阪市内は現在雨が降っています。その雨の中でも、そして上空400メートルから見ても、こちらの大屋根リングは堂々たる風格です」に始まり、あの日の思い出が凝縮。
これに対して「リアルタイムで観てました。また観れて嬉しい」「この日に帰りたい」などの声が寄せられている。
