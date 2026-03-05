【毎朝10分】腸元気体操とは？超簡単な動きで自律神経を整え、ぜん動運動を促進！
3月4日（水）に放送した「ソレダメ！【日本初＆日本一がいっぱい！伊香保温泉＆春の“腸活”新常識SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜毎朝10分＞腸元気体操とは？超簡単な動きで自律神経を整え、ぜん動運動を促進！
【今すぐ始めたい腸活&伊香保温泉の新常識スペシャル】
＜伊香保温泉の新常識＞
名だたる名湯と比べると地味ですが今話題の温泉地“伊香保”
伊香保温泉には日本初のものが沢山！！意外と知らない伊香保温泉6つの激アツスポット、そしてソレダメが発見した新常識をご紹介！温泉ソムリエの資格を持つ、たんぽぽ川村エミコが調査！
＜腸活の新常識＞
食事や生活習慣を改善して、腸内環境を整えることで便秘・下痢の改善や美容、免疫機能アップにつながると考えられている「腸活」
誰でも簡単に始められる腸活、「腸を元気にする新常識」を大公開！毎朝たった10分間の超簡単な動きで自律神経を整え、ぜん動運動を促進することができる「腸元気体操」もご紹介！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
MC：春日俊彰（オードリー）、高橋真麻
出演者：小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：柴田理恵
ロケゲスト：川村エミコ（たんぽぽ）
ナレーター：服部伴蔵門
【番組公式ホームページ】
