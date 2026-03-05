【「働いてないし、ヒマでしょ？」】ケンカ別れになった長女から「ごめん…」＜第8話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第8話 打って変わって
【編集部コメント】
おや！ ミユさん、サトミさんと離れていた間に一体どんな心境の変化があったのでしょうか！？ あのときの嫌味な発言や態度から一転して素直に反省しているようです。なにはともあれ、コウスケさんも一緒になって謝っているということは、きっと夫婦できちんと話し合いができたのでしょう。どんな話し合いだったのかはわかりませんが、ひとまずミユさんが反省してくれてよかったですね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
