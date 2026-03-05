ゆうちゃみ、“透け感ブラ”で春のランジェリーコーデを披露！ 「PEACH JOHN」新ビジュアル公開
モデルでタレントのゆうちゃみが起用された「PEACH JOHN」の最新ビジュアルが、3月5日（木）に公開。春らしいデザインのルームウェアやランジェリーを着こなした。
【写真】ゆうちゃみ、抜群のスタイルが際立つ別カット（全13枚）
■ゆうちゃみの魅力を格上げ
今回ゆうちゃみが着こなしたのは、人気ノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新デザインをはじめ、フラワープリントやレースなど、春らしいデザインをたっぷりあしらったルームウェアやランジェリーアイテム。
左右差のあるバストや、体調によるサイズ変化にも対応した「いつでもジャストブラ」は、縦長カップ風にレイヤードしたシアー素材のレース越しにフラワープリントがのぞく、透け感のある華やかでフェミニンなデザインが仲間入り。髪をブラと同じピンク色のリボンでまとめたゆうちゃみがキュートに着こなしている。
また、ラメ糸入りの刺しゅうレースでカップを覆った新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」のビジュアルでは、緩く巻かれた髪を下ろして大人っぽい雰囲気を演出するほか、「PEACH JOHN」の人気ブラ「ナイスバディブラ」の新色“ミモザ”では、麦わら帽子を被りあどけない笑顔を披露した。
その他、カーディガン、キャミソール、ロングパンツの3点セットを着こなすカットでは、体をグッと伸ばしリラックスした様子も。各アイテムが持つ魅力と、ゆうちゃみのさまざまな表情が楽しめるビジュアルがそろう。
