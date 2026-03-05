食文化の未来につなげようと、地域資源を活用した料理の食事会が山形県鶴岡市で行われました。研究成果が味にも出ているようです。

【写真を見る】地域食材を使う「おいしい地域循環」 地域資源を活用した料理の食事会 地元の鮎に舌鼓！（山形・鶴岡市）

山形大学農学部では４年前から他学部の教授らと連携し、食や農業についての研究を進めてきました。

山形大学農学部 渡部徹 学部長「（ＱＹＡＡＳとは？）農学部でこれまで進めてきた食と農の研究を他学部の先端技術を活用して技術のレベルをあげたり生産物の価値をあげたりそういうことを研究するセンターです」

山形大学アグリフードシステム研究センター ＹＡＡＳ（ヤース）。

ＹＡＡＳでは、畜産物などの生産から消費までを地域内で完結させる仕組みスマートテロワールなどの（循環型農村経済圏）研究を進めています。

この日は、羽黒町のレストランに関係者が集まり、鶴岡産のＢＩＳＴＲＯ鮎（ビストロあゆ）を使ったメニューなど地域資源を活用した料理が提供され、訪れた人は

地元の味に舌鼓を打っていました。

■訪れた人は

訪れた人「体によさそうな味がしながらもしかも環境にいいらしいみたいな。高級料理を味わっているような美味しさ。捨てるはずだったものをうまく再活用していきたいなと思った」

訪れた人「メニュー全てが初めて食べるものだったがめちゃくちゃ美味しい。どういう研究をしているかというのがなかなか普段触れ合うことができなくて、距離感を感じて身近に感じられなかったが、研究しているものが実際に食べられるというのは、身近でこういう研究しているのかと勉強になった」

山形大学農学部 渡部徹 学部長「これまでの研究してきたことを続けていくのはもちろんだが価値の高い食材を作るために新しいアイデアももらったと思います。そういうアイデアをつかって研究のレベルも上げていきたい」

山形大学農学部では今後も研究を重ね鶴岡の食文化の未来に繋げていきたいとしています。