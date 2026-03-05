古江彩佳が2差7位発進 連覇かかる竹田麗央26位、渋野日向子は63位
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。古江彩佳が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。首位と2打差の4アンダー・7位タイ発進を決めた。
〈連続写真〉強さの秘密はリズムにあり 古江彩佳ドライバースイング
昨年覇者の竹田麗央、ともに米デビュー戦の原英莉花と櫻井心那は1アンダー・26位タイ。吉田優利は1オーバー・53位タイで滑り出した。今季初戦の渋野日向子は2オーバー・63位タイ発進。笹生優花は3オーバー・77位タイ、西村優菜は5オーバー・94位タイ、馬場咲希は6オーバー・98位タイと出遅れた。6アンダー・首位に地元・中国の劉依一とチャン・ウェイウェイ、韓国のファン・ヨウミンが並んだ。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
