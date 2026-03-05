ルーキー・藤本愛菜がツアー史上初のデビュー戦Vも狙える3位スタート 今季イーグル第1号も達成「ほぼ満点です！」
＜ダイキンオーキッドレディス 初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞2度目の挑戦で昨年のプロテストに合格した藤本愛菜が自画自賛の「69」をマークした。インから出た10番のティイングエリアでは手がふるえた。緊張のデビュー戦初日。それでも、ティショットはしっかりとフェアウェイを捉えた。そこから、前半の9ホールはまさに快進撃だった。
〈連続写真〉小祝さくらソックリ!? 藤本愛菜はナチュラルドローをこう打つ
「パッティングもショットも全部、イメージ通り。完璧でした。パットは2メートルくらいを決めて、バーディという感じでした。プロテストに落ちた去年は苦しい1年だった。緊張したけど、そのことを思えば今年はレギュラーツアーで戦える。もうすごくうれしくて、緊張よりも楽しいが勝ちました」14番パー4で最初のバーディを奪うなど、3アンダーと快調にスコアを伸ばした。ハイライトはパー5の18番。残り218ヤードの２打目はグリーン奥のバンカーにつかまったが、3打目を直接カップに沈めた。2026年シーズンのイーグル第１号。「ピンまで20ヤード。ライはよかったし、グリーン面も見えていたので打ちやすかった。イメージもよかったので、入ればラッキーかなと。10ヤード先に落ちて、10ヤード転がった感じでした」前半はフェアウェイキープ率100％、パーオン率は1ホール外しただけ。後半のアウトはバーディなしの２ボギーに終わったが、「前半のプレーはすごく自信になったし、悔いはないです」と笑顔でホールアウト。自己採点は「ほぼ満点です」と胸を張った。福岡県出身で、沖学園高2年のときに上田桃子らを指導してきた辻村明志コーチに師事した。この日、師匠はロープサイドから18ホールをチェック。「どうなるかなと思って見ていたけど、いい集中力だったと思います。試合になるとギアが一段上がる選手。後半はアンラッキーなところもあったけど、デビュー戦で『69』なんて大したもんです」と目を細めた。指導を始めた当初から緊張するタイプだったという。辻村氏が授けた言葉は「緊張は誰でもする。それをワクワクに変えなさい」だった。最大の長所には「続ける能力ですね。彼女は継続の天才」と即答し、「1年間、決めたことを愚直にやり通せた。なかなかできないことだと思う」と話した。24年を最後に一線から退いた上田桃子は、ツアー通算17勝（米ツアーメンバーで出場した11年ミズノクラシックを含む）を挙げた。07年には賞金女王に輝いた上田とルーキーを比較した辻村氏は「将来的に、そこはマストでしょう」と¨桃子超え¨を確信した。首位と2打差の3位スタート。「あしたも緊張すると思うけど、ここで戦えていられることが本当にうれしい」。１年の¨浪人¨を経て、立っているツアーの舞台。「目標はトップ10入りです」。プロテスト合格者のデビューからの最速Vは、笹生優花の2試合目で、20年「NEC軽井沢72」で達成した。喜びを力に藤本が今週、１等賞のゴールに飛び込むことができれば、もちろん最速V。史上初のデビュー戦Vに向けて夢は膨らむ。（文・臼杵孝志）
