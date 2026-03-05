＜速報＞原英莉花が4連続バーディ締め デビュー初日は上々1アンダー「一打一打大切に」
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。ツアーデビュー戦の原英莉花が6バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。1アンダー・26位タイでホールアウトしている。
【写真】現地で撮影！ 原英莉花の最新セッティング
スタートホールの10番パー4は、4オン2パットのダブルボギーと苦しい立ち上がりに。その後も出入りが激しく流れをつかめなかったが、終盤6番から4連続バーディ締め。上々のスコアでデビューラウンドを終えた。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「出だしはどうなることかと思いました。最後の4連続バーディがあすにつながると思います」と笑顔を見せた。「風もすごかったので、探り探りのラウンドだ。一打一打、大切に打っていました。かなり暑くて集中力も奪われるので、しっかり回復してあすもアンダー目指して頑張ります」と気合いを込めた。古江彩佳は日本最上位となる4アンダー・7位タイ。昨年覇者の竹田麗央、米デビュー戦の櫻井心那は1アンダー・26位タイ、吉田優利は1オーバー・54位タイにつけている。今季初戦の渋野日向子は2オーバー・64位タイ。笹生優花は3オーバー・78位タイ、西村優菜は5オーバー・94位タイ、馬場咲希は6オーバー・98位タイと下位に沈んでいる。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
