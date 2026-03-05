日本プロ野球選手会は5日、2026年シーズンの各球団の役職名簿を発表しました。

選手会とは、球団やファンと選手をつなぐ橋渡し役。チーム環境の整備や社会貢献活動の推進など、多岐にわたる取り組みを行っており、各球団の選手からそれぞれ役員などが選出されています。

今回の役職名簿の中には、驚きの役職名も登場。多くは、会長・副会長・会計・書記・役員などの職を担当することが明かされましたが、日本ハムの2年目内野手・山縣秀選手の役職名は「見習い」。唯一無二の職につくこととなりました。

以下、各球団の役職名簿一覧

▽巨人

会長：吉川尚輝

副会長：大勢

副会長：山粼伊織

役員：泉口友汰

役員：中山礼都

▽DeNA

会長：東克樹

副会長：山本祐大

会計：伊勢大夢

会計：関根大気

書記：入江大生

書記：林琢真

▽阪神

会長：村上頌樹

副会長：湯浅京己

副会長：榮枝裕貴

役員：石井大智

役員：森下翔太

▽広島

会長：島内颯太郎

副会長：末包昇大

副会長：森下暢仁

副会長：小園海斗

書記：石原貴規

会計：森翔平

▽中日

会長：藤嶋健人

副会長：清水達也

副会長：石橋康太

会計：村松開人

役員：松山晋也

役員：田中幹也

▽ヤクルト

会長：古賀優大

副会長：木澤尚文

副会長：丸山和郁

副会長：長岡秀樹

役員：吉村貢司郎

役員：松本健吾

▽西武

会長：外崎修汰

副会長：西川愛也

副会長：渡邉勇太朗

役員：隅田知一郎

役員：蛭間拓哉

▽ソフトバンク

会長：栗原陵矢

副会長：海野隆司

副会長：野村勇

副会長：大津亮介

▽楽天

会長：早川隆久

副会長：西垣雅矢

副会長：YG安田

会長補佐：中島大輔

会計：宗山塁

▽ロッテ

会長：横山陸人

副会長：西川史礁

副会長：安田尚憲

役員：小川龍成

役員：上田希由翔

▽日本ハム

会長：清宮幸太郎

副会長：北山亘基

会計：野村佑希

書記：奈良間大己

見習い：山縣秀

▽オリックス会長：若月健矢副会長：山田修義副会長：頓宮裕真会長補佐：渡部遼人会計・書記：太田椋