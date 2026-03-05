日本プロ野球選手会が各球団の役職名簿を発表 日本ハムの2年目内野手・山縣秀は“唯一無二”の役職名
日本プロ野球選手会は5日、2026年シーズンの各球団の役職名簿を発表しました。
選手会とは、球団やファンと選手をつなぐ橋渡し役。チーム環境の整備や社会貢献活動の推進など、多岐にわたる取り組みを行っており、各球団の選手からそれぞれ役員などが選出されています。
今回の役職名簿の中には、驚きの役職名も登場。多くは、会長・副会長・会計・書記・役員などの職を担当することが明かされましたが、日本ハムの2年目内野手・山縣秀選手の役職名は「見習い」。唯一無二の職につくこととなりました。
以下、各球団の役職名簿一覧
▽巨人
会長：吉川尚輝
副会長：大勢
副会長：山粼伊織
役員：泉口友汰
役員：中山礼都
▽DeNA
会長：東克樹
副会長：山本祐大
会計：伊勢大夢
会計：関根大気
書記：入江大生
書記：林琢真
▽阪神
会長：村上頌樹
副会長：湯浅京己
副会長：榮枝裕貴
役員：石井大智
役員：森下翔太
▽広島
会長：島内颯太郎
副会長：末包昇大
副会長：森下暢仁
副会長：小園海斗
書記：石原貴規
会計：森翔平
▽中日
会長：藤嶋健人
副会長：清水達也
副会長：石橋康太
会計：村松開人
役員：松山晋也
役員：田中幹也
▽ヤクルト
会長：古賀優大
副会長：木澤尚文
副会長：丸山和郁
副会長：長岡秀樹
役員：吉村貢司郎
役員：松本健吾
▽西武
会長：外崎修汰
副会長：西川愛也
副会長：渡邉勇太朗
役員：隅田知一郎
役員：蛭間拓哉
▽ソフトバンク
会長：栗原陵矢
副会長：海野隆司
副会長：野村勇
副会長：大津亮介
▽楽天
会長：早川隆久
副会長：西垣雅矢
副会長：YG安田
会長補佐：中島大輔
会計：宗山塁
▽ロッテ
会長：横山陸人
副会長：西川史礁
副会長：安田尚憲
役員：小川龍成
役員：上田希由翔
▽日本ハム
会長：清宮幸太郎
副会長：北山亘基
会計：野村佑希
書記：奈良間大己
見習い：山縣秀
会長：若月健矢
副会長：山田修義
副会長：頓宮裕真
会長補佐：渡部遼人
会計・書記：太田椋