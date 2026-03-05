紫 今、新曲「New Walk」が4月放送スタートのTVアニメ『左ききのエレン』EDテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

紫 今（ムラサキイマ）の新曲「New Walk」が、4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始するTVアニメ『左ききのエレン』EDテーマに決定した。

紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク・MVプロデュースまでを一貫して手がける、23 歳の新世代クリエイター。今年4月に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総再生回数が3億回を突破。本楽曲は国内のみならず、韓国含め海外でもバイラルし続け、MUSIC VIDEO の再生も1100万回を超えている。

TVアニメ「左ききのエレン」は、累計約2億5000万PVを記録し、発行部数約390万部を突破した人気原作となっており、自らの才能の限界に苦しみながらも“何か”になる事を夢見る凡人・光一と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレンの十数年に渡る青春を描いた作品となっている。紫 今は、「人生を支えてくれた」という本作のエレンや光一の姿に自身を重ね「二人の生き様に何度も励まされた」とコメント。そして楽曲「New Walk」については「芸術に全てを捧げ、孤独と闘い続けたエレンの人生、そして選ばなかった人生すらも、肯定し、愛する、回顧展のような曲」だと言葉を寄せている。

今回公開されたPVでは、楽曲の一部をどこよりも早くチェックできる。

本アニメは4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始され、全国の映画館で3月27日（金）より1週間限定で１〜３話が先行上映される。3月には自身が主催する2マンツアー、MULASAKI IMA presents. “MICELLE”を控えている紫 今。快進撃を続ける彼女の新曲「New Walk」に多くの期待が集まっている。

＜紫 今 コメント＞

紫 今です。私の人生を支えてくれた「左ききのエレン」という作品に、エンディングテ

ーマという形で携わらせて頂けたこと、心から光栄に思います。

アーティストであり、クリエイターでもある私にとって、エレンにも光一にも、自分と重なる瞬間があり、二人の生き様に何度も励まされました。

今回書き下ろした「New Walk」は、芸術に全てを捧げ、孤独と闘い続けたエレンの人生、そして選ばなかった人生すらも、肯定し、愛する、回顧展のような曲です。是非、放送を楽しみにしていてください。

●作品情報

TVアニメ『左ききのエレン』

地上波放送

4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始

・先行上映

3月27日（金）より３話先行・1週間限定上映

・配信情報0

各配信プラットフォームでも配信決定！

詳細はアニメ公式サイトにて順次公開！

＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

●ライブ情報

MULASAKI IMA presents. “MICELLE”

＜大阪公演＞

開催日：3月21日(土)

場所：Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt

＜名古屋公演＞

開催日：3月22日(日)

場所：ell.FITS ALL

開場/開演：17:30/18:00

出演：紫 今・Dannie May

＜東京公演＞

開催日：3月29日(日)

場所：渋谷CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE

＜Profile＞

[ 作詞・作曲・編曲・歌唱：私 ] 紫 今（ムラサキイマ）

作詞・作曲・編曲・アートワーク、MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。幼少期からゴスペルやアフリカ音楽に親しみ、5オクターブの声域を持つハスキーボイスで、シャウト、フェイク、ホイッスルボイスを自在に操る。

2023 年「ゴールデンタイム」で配信リリースを開始。2024年「魔性の女A」・2025年「ウワサのあの子」と2年連続でMV1,000万回再生に到達し、2曲のSNS再生は計10億回を突破。

自身初のワンマンライブ「Mulasaki Ima LIVE 2024 “Episode 0″」は東阪ともにソールドアウトを記録。2025年11月開催のワンマンライブ「Backrooms Parade」もソールドアウト。「COUNTDOWN JAPAN」には2024年・2025年2年連続出演。2025年はILLIT「時よ止まれ」に歌詞提供し、韓国にて初海外フェス「WONDERLIVET」にも出演。

国内のみならず海外でもバイラルを起こし続ける新世代クリエイター。

