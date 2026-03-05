今月8日は「国際女性デー」です。ニューズナウでは、2回シリーズで県内の女性議員を巡る現状や課題を取り上げます。

半数近くが「女性であることで困難を感じたことがある」

MBCが県内すべての女性議員107人を対象にアンケートしたところ、半数近くが、立候補の際「女性であることで困難を感じたことがある」と回答しました。

多様性がある議会に欠かせない女性議員の増加をはばむ「ハラスメント被害」についてです。

県内で議員をしている女性は

（40代）「今でもよく覚えているが、たばこの吸える居酒屋で、（男性が）もたれかかってたばこをくゆらせながら、『女が政治に口を出すものじゃない。やけどするよ』と。衝撃的というか、今でもこんなことを言う人がいるのだなと」

県内で議員をしている40代の女性です。匿名を条件に、今回取材に応じました。議員になることで、こうしたモラルハラスメントやセクシャルハラスメントをたびたび受けてきたと言います。

（40代）「悪気はなくても、ギュッとハグをしてくるようなことがあった。意図的なのか、気持ちが高ぶって『おめでとう』という気持ちでしているのか、『頑張ってね』と（自分の）子どものようにしているのか」「わりと年が上の方が、ハグやキスが多い」

アンケートでは…

女性議員を取り巻く現状を探ろうと、MBCは先月、県内全ての女性議員107人を対象にアンケートしたところ、7割を超える、79人から回答がありました。この中で、「選挙や議員の活動中にハラスメントを受けたことがあるか」を尋ねたところ、6割以上（61.8%）が「経験がある」と答えました。

アンケートには、「一緒にお風呂に入りたいと言われた」、「同僚議員からのボディタッチ」、「肥えた、かわいいなど容姿について言われた」などのセクハラ被害。「女でなければ票を入れた」などのモラハラに該当する記述も。

一方、「握手の時に、手を離さない」、「票を集めるからホテルに行こうと言われた」など有権者が投票する立場を利用したいわゆる「票ハラ」も多く見られました。

「票ハラ」の被害

別の県内の60代の女性議員も、こうした「票ハラ」の被害を多く経験してきました。

（60代）

「2次会だった。『みんなに酌をして回れ』って。票をちらつかせた命令形。『みんな票を持っているからあいさつして回れ』ではない。『酌をして回れ』なんです」

「でも選挙に出る側としては、一票でも拾いたいという気持ちがあるので、そこに付け込んでこられる」

相手に強く指摘できず…

いずれの女性も被害に対して相手に強く指摘することはできなかったと言います。

（60代）「年を重ねていくと、そういうあしらいも上手になってくるが、昔はまともに受けるので固まってしまう。ただ笑うしかない」

「やっぱり屈辱的。選挙に出なければ、こういう目に遭わないのにと思った」

（40代）「男性であっても女性であっても一個人としてのある程度の尊厳を保ちながらの社会活動。選挙に限らずしていけたらいい」

ハラスメント防止などに関する条例を制定も…

こうしたハラスメント被害について、内閣府が去年公表した女性の政治参画への障壁に関する調査報告書では、自身や家族が被害を受けた女性の地方議員は53.8%に上ったのに対し、男性議員は半分以下の23.6%で、女性が男性より被害が多いことが浮き彫りとなりました。

（内閣府動画）「これまでの慣習でお茶は女性議員にお願いしているから頼むよ。女性が煎れたお茶の方がおいしいからね」

この動画は内閣府が2022年、研修用に公開した教材動画です。2021年に候補者男女均等法が改正され、国や自治体などに女性候補者や議員へのハラスメント防止策を求めたことを受けて制作されました。

地方自治研究機構によりますと、少なくとも全国およそ157の自治体で議員や自治体職員のハラスメント防止などに関する条例が制定されましたが、県内では曽於市と日置市にとどまっています。

「ハラスメントが女性の政治参加をはばむ大きな要因」

3年前、日本初の女性議員向けのハラスメント相談センターを設立した、団体の代表は、「ハラスメントが女性の政治参加をはばむ大きな要因になっている」と指摘します。

（Stand by Women 茺田真里代表）「現場で話を聞いても、セクハラやパワハラを受けることで、（議員に）なることをやめようと思ったり、続けるのをやめようと思ったり、本当にいろいろな弊害を起こしている」

ハラスメントを無くすには…“議員や候補者を独りにさせない”

茺田代表は、ハラスメントを無くすには研修の実施や相談窓口の設置のほかに、“議員や候補者を独りにさせない”ことが重要だと指摘します。

（Stand by Women 茺田真里代表）「こういうことがあると有権者が知って、自分が現場に居合わせたときに、何らかの形で介入したり、少し被害を受けている議員の味方に立って、複数人で間に入る」

「議員や候補者を独りにさせないということ。ここが本当に大事になってくる」

女性の政治参加をはばみ、個人の尊厳をも傷つけるハラスメント。一人ひとりの意識改革が求められます。

女性議員のハラスメント相談センターでは、ホームページにあるフォームから相談を受け付けています。

・