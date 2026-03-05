亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

今回の映像は垂水市からです。この時期、海水温が高くなると現れる錦江湾の神秘的な春の風物詩、夜光虫を撮影してきました。

垂水市の夕暮れです。とっぷりと日が暮れて、波打ち際をよく見ると…

青白く光っていますね。これが夜光虫です。

海水をかけて刺激を与えると、さらに白く光ります。

夜光虫は、虫ではなくて、海のプランクトンの一種です。

写真撮影してみると、こんな感じに写りました。

昼間はこのように赤茶けた色に見えます。毒性はない赤潮で、漁業への影響もないそうです。

こちらは霧島市の写真家、黒木陽介さん。ベテラン写真家で、私のカメラの大先輩です。

黒木さんの夜光虫の写真がこちらです。素晴らしいですよね。

（黒木陽介さん）「カメラの設定を正しくしないと写らないという難しさはある。

年に1回、あるかないかのタイミングで今年も出るか出ないかの楽しみ。それをカメラに収めること。それが一番の楽しみ」

錦江湾の夜光虫は、気象条件にもよりますが、5月ごろまで見られるということです。

