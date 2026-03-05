障害のある人たちが育てた農作物や加工品を販売するイベントが、鹿児島市で5日から始まりました。今年も詰め放題が人気です。

鹿児島市のアミュ広場で5日から始まった「ノウフクマルシェ」。

障害者の農業への就労を支援する「農福連携」の取り組みを広く知ってもらおうと、県が年に2回開いているものです。

今回は過去最多となる48のブースが出店し、障害のある人が作った野菜や加工品、雑貨などが並びます。

薩摩川内市から出店した就労支援施設「ちょこっと」です。

市内の耕作放棄地を活用し野菜を育て、閉校した中学校でコロッケを手作りしています。

5日は、きつね色に揚がったさつまいものコロッケを多くの人が買い求めていました。

（購入者）「すごい匂いが良くて、匂いにつられて（買った）」

（ちょこっと・仮屋翔さん）「おいしかったと褒めてもらえたらうれしい」

（ちょこっと・本村修代表）「出来ることをしてもらい認めてもらえることで、生きがいや、やりがいにつながれば」

（記者）「会場内でも特に熱気があるのが、プチトマトとたまねぎの詰め放題のコーナー。スタート前から行列ができています」

500円で参加できるトマトと新たまねぎの詰め放題には、多くの人が挑戦しました。

（記者）「タマネギがタマネギを支え合っていますね」

（参加者）「小さいタマネギを下に入れて、（すきまに）さして」

いくつ入っているのか数えてみると……。

（参加者）「24個。何日かサラダ生活」

「ノウフクマルシェ」はあす6日まで、鹿児島市のアミュ広場で開かれます。

