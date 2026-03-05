MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月26日（木）の放送では、新しい学校のリーダーズが所属する事務所「アソビシステム」が、3月にハワイ・ホノルルでミュージック＆カルチャーイベント「ASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience」を開催することを発表しました。


SUZUKA



――SUZUKAのハワイのイメージは？

KANON：実は私たち、3月にハワイに行きます！

MIZYU：ハワイに行きます！

SUZUKA：ア〜ロハ〜！

KANON：「ASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience」でございます！ 出演は私たち以外に、きゃりーぱみゅぱみゅ先生、FRUITS ZIPPER先生でございますか。

SUZUKA：KANONとMIZYUは旅行で行ったことがあるんでしょ？

KANON：修学旅行でね。

MIZYU：学校の修学旅行で、高校2年生のときに行きました。

SUZUKA：わしとRINは完全に初やな。

RIN：初めてだね。

SUZUKA：だから、先月ぐらいからアロハの指をできるようにして。

KANON：ちょくちょく写真撮るときとかに、アロハしてんのよね。

MIZYU：そういう意味だったの？ ハワイに備えてたんだ！

SUZUKA：しかも、日本人がけっこう旅で行くから、別荘持ってる人とか多いイメージやねんな。

KANON：確かに、お金持ちがハワイっていうイメージがあります。

SUZUKA：うん、だからね、もしかしたら日本人の方もいっぱいいらっしゃるかも。

MIZYU：みんなで行こうよ。

KANON：旅行よ。




----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7116
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------

＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624