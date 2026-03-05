MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月26日（木）の放送では、新しい学校のリーダーズが所属する事務所「アソビシステム」が、3月にハワイ・ホノルルでミュージック＆カルチャーイベント「ASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience」を開催することを発表しました。

ASOBIEXPO HAWAII 2026

新しい学校のリーダーズ出演決定！！



2026年3月16日(月)

ハワイ州ホノルル市 トム・モファット・ワイキキ・シェル



🎫オフィシャルFCツアー二次先行開始！https://t.co/wpqPexQ6f3 https://t.co/wpqPexQ6f3



🌺公式サイトhttps://t.co/qthYCgijOV https://t.co/qthYCgijOV



主催：ASOBIEXPO… pic.twitter.com/BFulfiHU2g https://t.co/BFulfiHU2g — ASOBISYSTEM (@asobisystem) November 13, 2025 https://twitter.com/asobisystem/status/1988851048468082790?ref_src=twsrc%5Etfw

KANON：実は私たち、3月にハワイに行きます！MIZYU：ハワイに行きます！SUZUKA：ア〜ロハ〜！KANON：「ASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience」でございます！ 出演は私たち以外に、きゃりーぱみゅぱみゅ先生、FRUITS ZIPPER先生でございますか。SUZUKA：KANONとMIZYUは旅行で行ったことがあるんでしょ？KANON：修学旅行でね。MIZYU：学校の修学旅行で、高校2年生のときに行きました。SUZUKA：わしとRINは完全に初やな。RIN：初めてだね。SUZUKA：だから、先月ぐらいからアロハの指をできるようにして。KANON：ちょくちょく写真撮るときとかに、アロハしてんのよね。MIZYU：そういう意味だったの？ ハワイに備えてたんだ！SUZUKA：しかも、日本人がけっこう旅で行くから、別荘持ってる人とか多いイメージやねんな。KANON：確かに、お金持ちがハワイっていうイメージがあります。SUZUKA：うん、だからね、もしかしたら日本人の方もいっぱいいらっしゃるかも。MIZYU：みんなで行こうよ。KANON：旅行よ。



