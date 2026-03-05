3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月2日（月）の放送では、大森のソロ活動として初となるミニアルバム『OITOMA』のリリースと、収録曲「0.2mm」のMV（ミュージックビデオ）などについて語り合いました。

Mrs. GREEN APPLE 大森元貴

――大森がソロアーティストとして初のミニアルバム『OITOMA』を2月24日にリリース。本作には、3月27日（金）より全国公開される映画「90メートル」の主題歌「0.2mm」をはじめ、ソロデビュー曲「French」や「メメント・モリ」など全6曲を収録しています。大森：もう3月になっちゃったっていうことで。若井：あららら。もう2026年も3ヵ月経ちましたか！大森：4分の1が！藤澤：2カ月……？若井：2カ月……。大森：まあ、明確にはね！全員：…………。若井：……暗い話をするのはやめよう！藤澤：暗い話はしていない（笑）！ 3月になりましたね！大森：……うん。暗い話はやめようよ。藤澤：違う、違う、違う（笑）！大森：あのー！ あのー！ あのー！藤澤：なんですか（笑）！大森：発売されました！ ソロのファーストミニアルバム『OITOMA』が！若井：発売されましたねー！大森：そう！ で、MVも公開されたんですね！若井：「0.2mm」の！大森：（食い気味で）どうだった？若井：いやー……まさか、“0.2mm”ってそういうことか！ って。大森：あ、そこ、MVでは分からないです（笑）。若井：あっ……そうですか……。大森：（笑）。若井：えーっと……まあまあ、そうね……。若井・藤澤：元貴が……。大森：え、MVは見ました？若井：MVは……だってもう公開されているから……見たよ！大森：どんなMVだった？若井：……あのー……ね！ 自然が……出てくるもんね？大森：連想ゲームみたいになっていますけど（笑）。藤澤：これまでもさ！大森：“これまでも”？藤澤：ソロでいろんなジャンルのダンスを踊っていたじゃない？若井：「French」から始まりね！藤澤：そう！ 今回、こんなジャンルの……。大森：あ、踊らないです、僕。若井：（笑）。藤澤：こんなジャンルの雰囲気で、佇まいでいるんだっていう……。大森：あぁー！藤澤：そういうことかな！大森：歌詞のどこのフレーズが好きだった？若井：……まあその……もどかしい……日も……あるよ！ っていう……。大森：（笑）。藤澤：“あるよ”（笑）。大森：ないよ！ そんな歌詞（笑）！若井：ないの（笑）!?大森：まあ、2人はまだ聴いていないですよね！ 今日現在は！若井：うーーん、ね！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



