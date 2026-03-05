ヒカルが手掛ける案件はなぜ全て当たる？ ギネス記録や800万食ヒットを生む「選球眼」【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】案件が次々当たる！最強の選球眼を持っている

ヒカルさんの案件はなぜ成功するのか？

ヒカルさんのすごさに、「かかわった案件がことごとく当たる」というものがあります。

事実、アパレル通販サイト『ロコンド』とのコラボでは、発売初日にロコンドのサーバーがアクセス過多でダウンするほどの反響を集めましたし、メガネブランド『ＯＷＮＤＡＹＳ』とのコラボでも、１店舗で８時間に１５００個のメガネ販売という、ギネス世界記録を達成しています。また、ファミリーレストラン『ジョイフル』とのコラボメニューは、累計約800万食販売という、空前の大ヒット商品となりました。世の中にはインフルエンサーと呼ばれる人たちが数多くいますが、さまざまな案件でこれだけ結果を出すのは、かなり珍しいことです。

なぜヒカルさんは、これほどの結果を出せるのでしょうか。それは、ヒカルさん自身に案件に対してのイメージができて、「こう訴求すればいける」と見えたものだけ、あるいは話を聞いて「このストーリーならいける」とわかったものだけを扱っているからです。実際、ヒカルさん自身も「最低限売れる、という感覚にならないと基本的にはＧＯしない」と述べています。

すごいのは、その“感覚”がことごとく当たっていることです。つまり、「これはイケる」という感覚の精度が非常に高い。これはヒカルさんの持つ、稀有な才能といえるでしょう。

ヒカルさんの案件がことごとくヒットする理由

事例1：ロコンド【コラボシューズ】

発売初日にロコンドのサーバーがアクセス過多でダウンするなど大反響

１店舗で8時間に1500個のメガネを販売、ギネス世界記録を達成

コラボメニューが累計800万食販売。同社の歴史でも空前の大ヒット

ヒカルさんがかかわった案件はことごとくヒットしている！

なぜすべて当たるのか？

「こう訴求すればいける」と見えたものだけ、

あるいは話を聞いて「このストーリーならいける」と

わかったものだけを扱っているから

「これはイケる」と思っても外れることもあるのが普通だが、

ヒカルさんはこの”感覚”が当たる精度が極めて高い

普通の人にはない、ヒカルさんの持つ稀有な才能のひとつ！

