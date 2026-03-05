「もやし＆卵」が大活躍！ボリューム節約おかず集

ボリュームたっぷりの節約おかず5選

節約食材「卵」と「もやし」を使った、おなかいっぱいになるおかずのバリエをフィーチャーしました。サッと作れるうえ、ごはんがモリモリ食べられる味わいです。

お好み焼き風にアレンジ

スパム＆キャベツで増量

豚バラ肉の旨みでさらにおいしく

卵入りでキムチも食べやすい

トロトロで温まるあんかけ

コスパ最強で家計も大助かり！

「卵」と「もやし」といえば、家計を助けてくれる節約食材の代表格。今回は、そんな頼れる2つの食材を使ったコスパ抜群のおかずをご紹介しました。

片栗粉を混ぜてお好み焼き風にしたり、キャベツやスパムなど同じくリーズナブルな食材をプラスしてかさ増ししたり…。もやし、卵ともどんな食材や味つけにも合うから、アレンジ自在です。

そしてボリュームたっぷりなので、食べ盛りのお子さんのいるおうちやお給料日前で家計がピンチなどというときでもモリモリ食べられるところが嬉しいですね。

どれも白いごはんが何杯でも食べられるおいしさ。新生活＆新年度に向けて物入りのこの時期、最強のコスパおかずで賢く乗りきりましょう。（TEXT：森智子）