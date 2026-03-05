¡Ú SHISHAMO ¡Û3·î¸ø±é¤âÃæ»ß¤Ë¡ÖGt.Vo µÜºêÄ«»Ò¤ÎÂÎÄ´¤¬²óÉü¤»¤º¡×¡¡¸ø±éÍ½ÄêÆü¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò³Æ²ñ¾ì¤Ç¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¾å±Ç
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖSHISHAMO¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Àè·î¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£·î7Æü(ÅÚ)³«ºÅÊ¬¤«¤é3·îÃæ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿6²ó¤Î¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú SHISHAMO ¡Û3·î¸ø±é¤âÃæ»ß¤Ë¡ÖGt.Vo µÜºêÄ«»Ò¤ÎÂÎÄ´¤¬²óÉü¤»¤º¡×¡¡¸ø±éÍ½ÄêÆü¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò³Æ²ñ¾ì¤Ç¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¾å±Ç
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈSHISHAMO ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼2026¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å!!!¡×¡É ¤Ç¤¹¤¬¡¢Gt.Vo µÜºêÄ«»Ò¤ÎÂÎÄ´¤¬²óÉü¤»¤º¡×¡Öº£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡¢3·î¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ï¡¢
3·î 7Æü(ÅÚ) °¦ÃÎ NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü(ÅÚ) ÀÐÀî ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
3·î20Æü(¶â¡¦½Ë) °ñ¾ë ¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü(ÅÚ) µÜ¾ë Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë (µÜ¾ë¸©Ì±²ñ´Û)
3·î27Æü(¶â) ËÌ³¤Æ» »¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
3·î29Æü(Æü) ÀÄ¿¹ SG GROUP ¥Û¡¼¥ë¤Ï¤Á¤Î¤Ø (È¬¸Í»Ô¸ø²ñÆ²)
¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè·î¤«¤éº£·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆàÎÉ¡¦¹Åç¡¦¹áÀî¡¦Ê¡²¬¤Î4¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¶ÂØ³«ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤º¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÊÌÅÓ¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Î°ÆÆâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø±é²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢¸ø±éÍ½ÄêÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¡ÈSHISHAMO ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼2026¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥Ü¥ä¡¼¥¸¥å!!!¡Ù¡É ¤Î½éÆü¡á2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÀÆàÀî ¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤(Àîºê»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½Áí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼) ¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¡¢Á´ÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¾å±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¡ÊÊ§¤¤Ìá¤·¤Î¸¢Íø¤Ï³ÎÊÝ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSHISHAMO¡×¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎµÜºêÄ«»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤·Èá¤·¤¤¤·²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢º£¤Ï¾¯¤·¤À¤±µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄÄ¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û