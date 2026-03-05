“春の味覚”ホタルイカ。最近スーパーなどでも見かけるようになりました。今年は大漁だということで、手ごろな価格で味わえそうです。

ブリのかま焼きや昆布巻かまぼこなど、都内にいながら富山県の海の幸が味わえるお店。店長は“ある心配”をしていました。

富山×居酒屋 ヨイチャベIRORI 畑龍太 店長

「結構、不安だなって感じ。今年は寒ブリもとれなかったので、ホタルイカもとれないのかな」

旬を迎える“ホタルイカ”をめぐり、実は“ある異変”があったのです。

報告

「きょうは晴れて風も穏やか。いよいよ今シーズン初のホタルイカ漁へと出航します」

産地として有名な富山湾では、今月1日からホタルイカ漁が解禁。“富山湾の神秘”を求めて漁師たちが一斉に網を手繰り寄せますが、水揚げされたのはイワシばかり…。初日の水揚げは、去年の10分の1以下となるわずか1.3キロという結果に。しかし、その翌日の水揚げはおよそ1.3トンと、一日にしてなんと1000倍になったのです。

漁獲は伸びているということで、先ほどのお店ではホタルイカの沖漬けや干しホタルイカに加えて、来週からは冷凍処理された新鮮なホタルイカの刺身の提供も始まるといいます。

富山×居酒屋 ヨイチャベIRORI 畑龍太 店長

「お客様もホタルイカの料理を楽しみに待っていただいてるので、本当にいっぱいとれてよかった」

この豊漁に期待している人は他にも。都内にある鮮魚店では…

中與商店 武蔵小山店 前里芳樹 店長

「今年は豊漁の見込みも出ているので、非常に嬉しい気持ち。価格自体もこれから下がってくるような見込み」

客

「春のイメージがあります。食べるとちょうど季節が進んだっていう感じ」

ボイルしてあるのでそのまま食べてもよし！パスタに入れてもよし！他にもオススメの食べ方は？

客

「季節の菜の花を茹でたものを和えてサラダにしたり」

「炊き込みご飯にすることが多いです。みそがご飯に味が出て、すごくおいしい」

“春の味覚”ホタルイカ、旬は5月ごろまで続くということです。