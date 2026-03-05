ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」には、史上最多８人のメジャー組を含む３０人が集結した。

各国・地域の代表も世界トップクラスの陣容をそろえた中で、どのように勝ち抜いていくのか。チームの戦い方や課題を分析する。

◇

「近藤選手、大谷選手、鈴木選手……」。井端監督が２日のオリックス戦の試合前に行われた記者会見で、米大リーグ組が出場できる初の実戦となったこの試合の打順を披露した。「微修正が必要ならしていく。点はどのように取れるのか、どのような流れになるのか、見極めたい」としているが、この並びが基本線となりそうだ。

前回大会の全試合で３番を務めた大谷は２番に繰り上がり、この日代わりに３番を任されたのが鈴木だ。前回大会は左脇腹を痛めて出場を辞退し、今回にかける意気込みの強い３１歳がクリーンアップに名を連ねた。

２０２２年に米カブス移籍後、着実に結果を残し続け、昨季はいずれも自己最多の３２本塁打、１０３打点を記録した。チーム合流後に臨んだ打撃練習では、大谷に引けをとらない飛距離の放物線を描いて成長の跡を示した。米大リーグを代表する強打者でもある大谷への勝負が避けられることも予想されるだけに、大谷の後ろを担う打者の役割は重要だ。鈴木は「日本のためにしっかり頑張りたい」と言葉に力を込める。

この日のラインアップで、指揮官のこだわりが色濃く出ているのは「１番近藤」だろう。シーズンでは日本ハム時代の２２年を最後に経験のない打順だが、卓越した選球眼や打撃技術は健在。大谷の前に出塁できれば、相手に大きな重圧をかけることができる。「自分の役割は出塁。つなぎの役割をしっかりしていきたい」と近藤。指揮官は下位打線が作った好機で走者をかえす役割も期待する。

この日は４番に村上、５番に吉田が入り、帰国直後でこの日は出場しなかった岡本（米ブルージェイズ）も含め、一発のある打者もそろった。足や小技を使った「スモールベースボール」も日本の強みだが、井端監督は「実績のある選手がいっぱいいる」と強力打線に自信を見せる。

今回は打者に専念する大谷は、「チームに貢献できる機会があることに感謝し、そこ（打撃）に全力を尽くしたい」と意気込む。出塁率の高い近藤、勝負強い打撃が持ち味の鈴木を含めた１〜３番の上位打線が、世界トップクラスの好投手を攻略する上でのポイントとなりそうだ。