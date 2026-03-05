「プロレス・新日本」（５日、後楽園ホール）

東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が第１試合の８人タッグマッチで、極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）のＤＯＵＫＩ、金丸義信、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズと対戦。前日に続いて集団暴行を受ける場面もあったが、片腕を取っての電光石火の体落としで蹴散らし、高角度の裏投げを放つなど序盤に見せ場をつくって味方のマスター・ワトの勝利につなげた。

前日は「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」のトーナメント１回戦でドン・ファレ（４４）と対戦したが、ＨＯＴの介入によって袋だたきに遭い、数の暴力に屈してまさかの初戦敗退。シングル初黒星を喫した２月１１日大阪大会に続いて屈辱の２連敗となり、無言で会場を後にした。

ゼロから再出発したウルフは「昨日の試合、見返したけど、最終的に１対７？（正確には１対８）。まあいいよ、全然。何人で来ようが、あれがあいつらの限界だと思っているから、俺はそれをただ超えていくだけ」と毅然。「柔道時代も屈辱や敗北を味わって成長してきたから、これからもそれは変わらない」とうなずき、「このままでは終わらない。悔しさっていうのは俺の原動力なので、これを力に変えて全てプロレス人生のレベルアップにつなげていく」と先を見据えた。

日本史上初の五輪王者プロレスラーは、１月４日の東京ドーム大会でいきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取する衝撃デビューを飾ったが、２月１１日の大阪大会でＨＯＴの新リーダー・成田蓮（２８）にシングル初黒星を喫し、王座からも陥落。さらに極悪集団の悪質な介入＆反則攻撃でプロレスの洗礼を浴びている。現状について「どん底というか、今２連敗して、自分自身の強さが少し分からなくなっている部分もある」と心境を吐露しつつ、「下からはい上がるのはやることもたくさんあるし、これから先のやるべき事も見えてくる」と言い聞かせていた。