¡¡Á´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤Î²þ³×¤Ç¡¢½ëÇ®ÂÐºö¤È¤·¤Æ2026Ç¯ÅÙÂç²ñ¤«¤é¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ò¸á¸å3»þ¤«¤é7»þ¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£6Æü¤ÎÆüËÜÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡ÊÆüËÜÃæÂÎÏ¢¡Ë¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡26Ç¯ÅÙ¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤Ï8·î¤Ë»³¸ý»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤Ë²Æì¸©²Æì»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Î³«»Ï¤ò¸áÁ°10»þÈ¾¤«¤é¸á¸å2»þ¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤²¹¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤ëÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£27Ç¯ÅÙÂç²ñ¤«¤é¤ÏÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸á¸å3¡Á7»þ¤Î´Ö¤Ë³Î¼Â¤Ë¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼Â»Ü¼ïÌÜ¤â¸«Ä¾¤¹Í½Äê¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï²Æ¾ì¤ËÁ´¹ñÅª¤ÊÌÔ½ë¤¬Â³¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÇÁª¼ê¤òÇ®Ãæ¾É¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ï¡¢µ¤²¹¤È¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë¤¬31¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö±¿Æ°¤Ï¸¶Â§Ãæ»ß¡×¤Î»Ø¿Ë¤òºöÄê¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤âºòÇ¯12·î¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢°éÀ®Ç¯Âå¡ÊÃæ¹âÀ¸ÂÐ¾Ý¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥µ»²ñ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£