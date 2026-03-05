テレビ朝日系「クロナダル」が３日に放送され、安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演した。

この日は「芸人だけのトークを定点観察 芸人ウラ話をこっそり語る」。お見送り芸人しんいちは、ちょんまげラーメン・きむに、大先輩とガチ喧嘩したことを聞いた。

事情を知るナダルは「Ｍ−１グランプリ２００９」「ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩ ２０１１」王者でパンクブーブー・佐藤哲夫が、きむの喧嘩相手だと明かした。

ナダルは「元々、きむさんが哲夫さんのことをボロクソ言うみたいな…。それこそ、自分のネタを試してるとき、ラストイヤーやった去年。ネタで、営業で、まあまあ手応えあってウケたと思って戻ってきたら、哲夫さんにちょっと嫌な感じで（ダメ出しを）言われたみたいな」と話した。

当のきむは「え？ってなってる瞬間、もうパンクブーブーさんがバーって（舞台に）出ていったんですよ。言い返す間もなく、ちょっと嫌な感じを受けたなと思って。腹立つからずっとネタ見てたんですよ。そしたら、僕らより全然ウケてなかったんで」と振り返った。

実績十分な先輩への赤裸々すぎるクレームに、しんいちは苦笑。「止めましょう…」と困惑した。きむは、なおも止まらずに「それを、何かね。僕は言い返せなかったからモヤモヤしてたんで。どうにかエンタテインメントになれと思って。ラジオでちょっとしゃべった」と明かした。

ラジオ番組は、きむ、ナダル、ネルソンズ・青山フォール勝ちが出演する番組。きむがぶちまけた時に共演していたナダルは「（きむは）結構、ボロクソ言った。『クソおもんないし、前から嫌な奴やと思ってたらホンマに嫌な奴やった』と。これ言って。ほんで、僕はとにかく、バレんといてくれと。『お願い、バレんといてくれ！』と思ったら、８カ月後にバレたんです」と話した。

きむは「マネジャー伝いで（哲夫から）『なんか言ってるらしいな？ちょっとラジオ行くわ』みたいな連絡がきて。で、来てくださって。そこでちょっとしゃべった」と述懐。

ナダルは「哲夫さんと、そういうバチバチのラジオがあったんですけど。実は、その前に１時間４０分、ホンマにちょっと揉めた動画が…。きむさんが結構、ガチの感じで。『いや、僕はこうやったんで』『ホンマに嫌な気持ちしました』『じゃあ、僕が嫌な気持ちしたところに、どう思います？』みたいな。ホンマのドキュメンタリーみたいになったんすよ…」と公開できないほどのガチのバチバチ展開になったという。

きむは「僕は、そっちの方がラジオでしゃべるんやったら面白いんかなと思って。しゃべったんすけど。哲夫さんは『この回はお蔵にしよか』ってなって」と述懐。

ナダルは「どうする？こんな感じになったけどって後に『じゃあ、もうちょいポップなやつで撮り直しましょう』っていうのが、今あがってるんですけど」と話していた。

ナダルは「芸人の中で広がってて、その話が。『その（お蔵になった）１時間４０分のやつを見たいな』ってなってて。ほんで『僕が持ってます』みたいな」と明かした。さらに、大先輩の東野幸治が、その話題を聞きつけ「東野さんが『おもろい！』ってなって。『アップされる前のお蔵入り動画をナダルがばら撒いている』と。撒いてるわけないじゃないですか…」と話していた。