新潟の新たな魅力を生み出せれば…新潟市で今年度からスタートした“食”に着目したプロジェクト。新潟大学の学生がみその味覚を分析し活用法を研究しています。



規則性をもって動く機械。新潟大学農学部の一角で行われていたのは味覚の分析です。この日の題材は「みそ」。



〈新潟大学 大学院生 打矢友花さん〉

「みそ、そのままの状態を水で希釈して味覚センサーにかけられるような状態にしました。5種類、新潟県産のみそを比較して測定するということをしています」





これは今年度から新潟市が始めたプロジェクトの一環です。IT企業や新潟大学が連携しておいしさをデータ化。商品開発などに活用します。にいがた2kmを起点に食の魅力を高めることで観光客の消費額を増やす狙いです。味覚センサーの分析結果を見せてもらいました。〈新潟大学 大学院生 打矢友花さん〉「このグレーの線が全国区の基準となるみそで、オレンジがみそAの値で。全国区のものと比較すると、みそAに関しては味が弱いまろやかな味を持つという特徴があったり……みそEで言うと、うま味が抑えめ、 あっさりした味わいで、かつ、 苦み・雑味、塩味がちょっと尖っていて、切れのある感じの味わいというような表現ができるかなと思います」このデータは経済科学部にも共有されていました。学生たちはみその特徴を生かして新しい需要を掘り起こすため、グループごとに検討を重ねてきました。〈経済科学部の学生〉「スタジアムグルメとしてみそ汁の飲み比べセットの販売を考えています」こちらのグループはスタジアムグルメを提案。スポーツ選手ではなく両チームの地元のみそが対戦します。こちらのグループはお酒を飲んだ後の一杯に……〈経済科学部の学生〉「しめの一杯といえばラーメンを想像する人が多いと思いますが、私たちは胃にも優しいおみそ汁をおすすめしたいと考えています」出張の県外客をターゲットに飲食店ごとに工夫を凝らしたみそ汁を提供するというアイデアです。〈新潟大学経済科学部 畑野美紀さん〉「新潟といえば“白い物が多い” と言われているように、コメと雪とお酒のイメージ。みそを始めとしておいしいものがいっぱいあるので、 魅力が広まっていったら、すごくうれしいと思います」〈新潟大学経済科学部 山田達月さん〉「新潟は食が非常に有名なので、 食の中にみそを組み込んでいって、みそでも有名な場所にできればいいかなと感じています」発表のあとIT企業やみそ蔵の関係者などからアドバイスをもらった学生たち。来年度も、実現に向けて取り組みを進める方針です。