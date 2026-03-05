3月25日に発売されるTRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』のBlu-ray＆DVDより、本編映像の一部がYouTubeにて公開された。

TRUMPシリーズは、劇作家・末満健一がライフワークとして掲げる舞台。永遠の命を持つ原初の吸血種“トランプ”の伝説に翻弄される吸血種“ヴァンプ”を描いたゴシックファンタジーだ。最新作となるミュージカル『キルバーン』は、東京・大阪の2都市で全27公演が上演された。

キャストには、TRUMPシリーズ音楽朗読劇『鄢世界』にも出演したSOPHIAの松岡充に加え、CHEMISTRYの堂珍嘉邦、舞台『鬼滅の刃』シリーズの小林亮太、2023年上演の『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』で主人公を演じた内田未来らが名を連ねている。

公開された動画では、パッケージに収録される本編映像から「キルバーン」「命の終わりを」「繭期幻想読本」の3曲の一部を視聴することができる。テロップも入っており、ストーリーと楽曲を合わせて楽しむことができる映像となっている。

また、SNSでは本日3月5日より発売目前キャンペーンも開始された。XのTRUMPシリーズアカウントをフォローし、指定の投稿を引用の上、ハッシュタグ「#キルバーンCP」をつけて本作のお気に入りシーンをポストすることで参加が可能。参加者の中から抽選で9名に、メインキャストのサイン入りLEDリストバンド「PIXMOB」がプレゼントされる。

Blu-ray・DVDは、Blu-ray初回限定豪華版、Blu-ray通常版、DVD通常版の3形態で発売。初回限定豪華版は三方背ケースに加え、メイキングが収録された特典DISCもついた2枚組仕様。さらに、全形態共通のブックレットのほか、豪華40Pフォトブックも封入される。

