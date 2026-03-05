3月5日、女優の山本舞香が自身のInstagramを更新。夫で、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroとのツーショットを公開し話題となっている。

山本はモノクロの写真を投稿。その写真には、ライブハウスと思われる場所で、山本とHiroが隣同士で椅子に座った後ろ姿が写っている。夫婦の仲睦まじいプライベートショットを公開したのだが、芸能プロ関係者は今回の投稿の“異変”を指摘する。

「これまで山本さんがInstagramに投稿する写真には、短文でも絵文字やコメントを添えていることがほとんどでした。しかし今回は全く言葉を添えず、無言での投稿だったのです。それだけではなく、これまで開放されていたコメント欄が今回から制限されており、ファンからの言葉が届かない設定になっていました」

これまでの更新スタイルとは異なる投稿となった今回。山本の心境の変化は、数日前のある騒動が関係しているだろうと、前出の芸能プロ関係者はこう続けた。

「じつは山本さんは、2月28日に突然自身のXのアカウントを削除したのです。削除する前の最後となったポストには、《憶測での発信は控えていただきたいです。私も人間なので。ちゃんと傷つきます。X辞めます》と綴られ、そのポストをした数時間後にはアカウントごと見られない状態になっていました」

削除の2日前の26日には、Hiroがボーカルを務める『MY FIRST STORY』が活動休止を発表。その発表に伴い、山本へ心無い言葉が届き削除に至ったのではないかとファンの間では憶測が広がっていた。それから5日。この出来事が彼女のInstagramでの変化に繋がったのだろう。

「今回のコメント欄の制限は、Xと同様に心無い言葉が届くことを回避するための措置でしょう。さらに今後もコメントは制限しながら更新していくことも考えられます。

山本さんにとっては、言葉で伝えるよりも、2人の寄り添う写真で感じ取ってもらう形にしたのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

芸能ジャーナリストは、夫婦の“疲労”も透けていると語る。

「Hiroさんも山本さんもこれまで芸能界の第一線を走り続けてきました。表舞台で活動する以上、さまざまな批判を浴びることもあるわけですが、やはり攻撃的な言葉を浴び続けてきたことでかなりの疲労が蓄積しているそうです。夫婦でゆっくりと離島で暮らす計画も検討しているそうですから、なるべく表舞台と距離を置き、エネルギーをチャージしたいのでしょうね」

ファンが望むのは元気に活動を続けられることだがーー。