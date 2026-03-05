2月4日、日本テレビが2026年4月改編説明会を行い、STARTO ENTERTAINMENT所属の8人組アイドルグループ、timeleszの冠番組『timeleszファミリア』の放送枠移行を発表した。

「『timeleszファミリア』は2025年6月にスタート。現在は月曜日の深夜番組として放送されています。深夜番組とはいえ全国ネットされていました。2026年4月からは日曜日の14時から15時へ移動となります。現時点で関東ローカルとされており、地方での視聴ができなくなります」（スポーツ紙記者）

かねてX上では、深夜番組としての『timeleszファミリア』を評価する声が聞かれる。

《お昼放送になったらタイムレスナックは無くなるんだろな…昼からスナックは渋すぎるし……笑 深夜放送の雰囲気を今のうちに楽しむ》

《タイムレスナックの深夜感すき》

といった声のほか

《ファミリアのお引越し＆1時間に延長、本当に本当に嬉しいのですが、タイムレスハウスはなくなってしまうのでしょうか タイムレスハウスだけ別番組で深夜にやってほしい》

といった声も。

こうした声が聞かれる理由を放送作家が指摘する。

「自由な番組作りができていた深夜番組がゴールデンタイムや別の時間帯へ移行することで、以前のような雰囲気を失ってしまうケースはしばしば見られます。嵐の二宮和也さんによる『ニノさん』もその典型例ですね。そのため、深夜帯で放送が続いてほしいと考えるファンもいるのでしょう」

『ニノさん』は深夜にはじまり、日曜の日中の時間帯、そしてゴールデンタイムへと放送時間の変遷をたどっている。『timeleszファミリア』もその流れを追っているかのようだが……。

「Xの指摘にある通り『timeleszファミリア』の名物企画のひとつに、お酒を飲みながらゲストと本音トークを繰り広げる“タイムレスナック”があり、確かに日曜の午後にはちょっとやりづらい企画です。万人向けのゲームや、街ブラロケなどの企画が増えそうです」

4日の会見で『timeleszファミリア』の番組担当者は、「彼らを国民的スターに押し上げること」を目標に掲げたと伝えられる。その名にふさわしい家族で楽しめる番組となるよう期待したいところだ。