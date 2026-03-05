INI 2nd写真集『Viva la vita』がオリコン週間BOOKランキング1位獲得！CDに続き写真集でも”日本イチ”へ
INIが2月24日に発売した自身2作目の写真集『Viva la vita』が、3月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、2023年9月11日付の『INI ファースト写真集 『Chrono』』以来、2年6ヵ月ぶり自身通算2作目の1位を獲得した。
ジャンル別「写真集」でも1位になり、ファースト写真集の週間売上3.9万部を上回り、自己最高週間売上6.6万部を記録した。
■1st写真集以来、2年6ヵ月ぶり自身通算2作目の1位
INIが2025年末にリリースしたシングル「THE WINTER MAGIC」はグループ最高の124.6万枚を売り上げ、ビルボードの2025年「Top Singles Sales」では年間1位に輝き、名実ともに“日本イチのグループ”となった。
そんな破竹の勢いを見せるINIが、あらたに写真集の分野においても、年間で“日本イチ”の記録をつくる可能性が出てきた。
また、INI 2nd写真集『Viva la vita』と 8thシングル「PULSE」の発売を記念して、『INI「Viva la vita」＆「PULSE」連動サイン会』の開催も決定している。応募方法など詳細はオフィシャルサイトで。
■初版10万部発行に対するINIメンバーのコメント
◇木村柾哉
自分たちで見ても、ファースト写真集からさらにパワーアップしていると思います。MINI（INIのファンネーム）にはもちろん、たくさんの人たちにINIのことを知って頂けるきっかけになる一冊になればすごく嬉しい。日本一、いきましょう！
◇後藤威尊
ファースト写真集を出した3年前より表情に自信もついているし、仲もより良くなっている、前作から二皮三皮剥けた（笑）、”イケてるINI”が濃縮された一冊。数字云々を置いておいても、MINIにとって一生モノになると心から言える一冊になっています。SNSや音源、TV、ラジオなど、僕たちのファンになるきっかけっていろいろあると思うんですが「写真集入り」ってのもありえるなと。
◇佐野雄大
いつもMINIに支えてもらって、ここまで来れました。たくさんの愛をもらって色んな景色を見させてもらっている分、この写真集でちゃんとお返しできたらと。そんな意味のある作品になっているんじゃないかなと思っています。
◇許豊凡
10万部って多分すごい数字ですよね……？(笑) その数字のスゴさにどんどん実感が湧いてきて、感動しています。カッコいい写真しかないので、できるだけ多くの人にこの写真集が届いてほしいです。
◇西洸人
MINIのみんなが僕たちをミリオンアーティストにしてくれた。この写真集も、10万部とは言わずもっともっと大勢の方に届けたいです！ミリオンCDに、ミリオン写真集（笑）。そのくらいの勢いで盛り上げていけたら。
■書籍情報
2026.02.24 ON SALE
『INI Viva la vita』
■リリース情報
2026.04.22 ON SALE
SINGLE「PULSE」
■関連リンク
サイン会の詳細はこちら
https://ini-official.com/news/detail/3756
写真集公式サイト
https://www.vivi.tv/ini_photobook/
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/