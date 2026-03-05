INI 2nd写真集『Viva la vita』がオリコン週間BOOKランキング1位獲得！CDに続き写真集でも”日本イチ”へ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが2月24日に発売した自身2作目の写真集『Viva la vita』が、3月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、2023年9月11日付の『INI ファースト写真集 『Chrono』』以来、2年6ヵ月ぶり自身通算2作目の1位を獲得した。

ジャンル別「写真集」でも1位になり、ファースト写真集の週間売上3.9万部を上回り、自己最高週間売上6.6万部を記録した。

■1st写真集以来、2年6ヵ月ぶり自身通算2作目の1位

INIが2025年末にリリースしたシングル「THE WINTER MAGIC」はグループ最高の124.6万枚を売り上げ、ビルボードの2025年「Top Singles Sales」では年間1位に輝き、名実ともに“日本イチのグループ”となった。

そんな破竹の勢いを見せるINIが、あらたに写真集の分野においても、年間で“日本イチ”の記録をつくる可能性が出てきた。

また、INI 2nd写真集『Viva la vita』と 8thシングル「PULSE」の発売を記念して、『INI「Viva la vita」＆「PULSE」連動サイン会』の開催も決定している。応募方法など詳細はオフィシャルサイトで。