岩国市の特産品と老舗メーカーの新たなコラボ商品が生まれました。



れんこんとチョコレートという意外な組み合わせ…さてそのお味は？



こちらが新商品「岩国れんこんチップスチョコレート」。



岩国市のお土産ブランド「つまんでちょんまげ」と100年の歴史を誇る老舗チョコレートメーカー＝ゴディバがコラボしたもので、きのう岩国市役所で発表会が開かれました。





岩国市では、「つまんでちょんまげ」というブランド名で、「地元」のおいしい日本酒にあう「地元」の素材を使ったおつまみシリーズを展開、一方、ゴディバは、これまでも様々な地域とコラボ商品を販売していて、今回、100周年を記念して岩国市との商品の開発にあたりました。企画段階から含めると開発にかけた時間は1年以上。スライスした岩国れんこんをフライ加工し、チョコレートをコーティングしたこの商品、チョコレートの種類にもこだわりました。ミルクやホワイトといった多くの種類を試した結果、ダークチョコレートに決まったということです。（ゴディバジャパン 阿部邦昭さん）「今回のほんとに日本酒とも合うようにしてますし、素材の良さというのもいきるように開発させていただいておりますので。最初にチョコの味がきて、後にれんこんのシャキシャキ感がきてというところで、非常に上手く配合ができてやれたところが非常に上手くいったところかなと思う。」岩国市の福田市長も試食しました。（岩国市 福田良彦市長）「これ聞こえますか、このシャキシャキ感。れんこんのシャキシャキ感もありますけど、甘くて香ばしいチョコレートの風味が、とてもマッチして、またちょっと塩味もありまして、とても美味しいです。」岩国れんこんちっぷす、チョコレートは、1袋1134円。県内と広島県のゴディバショップや岩国錦帯橋空港内のお土産ショップなどで数量限定で販売されます。