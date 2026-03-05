中国電力が上関町祝島の反原発団体を相手取り上関原発建設に向けた調査を妨害しないように求めた民事裁判について…

電力会社側が町民を訴えたこの裁判、山口地裁岩国支部は反原発団体に対して調査を妨害しないよう命じる判決を言い渡しました。



反原発団体側は判決は不服として控訴する方針です。



この裁判は中国電力が「上関原発を建てさせない祝島島民の会」を相手取り2022年10月に提訴したもので、上関原発建設予定海域で計画しているボーリング調査などを妨害しないよう求めていました。





中国電力は2019年以降3度、海のボーリング調査に着手しようとしましたが島民の会の会員らが海域に船を出すなどしたため実施を見送っていて裁判では、中国電力が工事を妨害することを予防する権利＝妨害予防請求権をもっているかどうか大きな争点となっていました。判決の日のきょう…（小井土夏音記者）「午前10時過ぎの山口地裁岩国支部です。判決を前に被告やその支援者が原発計画反対へののぼりをかかげ、デモ行進を行っています」山口地裁岩国支部の小川暁裁判長は「海上ボーリング調査に対する妨害は、埋立地を原発建設に供することを妨げる行為であり原告の請求は海上ボーリング調査を契機とし埋め立て工事を完遂することを目指すもの」などとして中国電力側の請求を認め島民の会に対し調査を妨害しないよう命じる判決を言い渡しました。判決の結果が伝えられると被告の支援者からは抗議の声が上がりました。「どうなっとるんだ！」今回の判決を受け中国電力は海上ボーリング調査の準備を進めていきたい考えです。（中国電力上関原発準備事務所 仲田大輔副所長）「海上ボーリング調査は、安全かつ安心な原子力発電所の建設に向けて 必要なものであると考えておりまして、安全かつ確実な調査の実施に向けて、引き続き取り組んでまいりたいと考えております」一方、島民の会側は判決を不服として控訴する方針です。（祝島の漁師 岡本正昭さん）「裁判官が妨害、妨害と言っているが私たちにとって海を守るのは当たり前のこと」「絶対 海を売りませんのでよろしくお願いします」