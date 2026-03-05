卒入学シーズンは「新しい服を買うべき？」と悩む人も多いもの。高校1年生と中学1年生の娘を子育て中で、SNSで発信するファッションイラストが人気のヤベミユキさん（43歳）は、昨年3・4月に4回の式に出席。「大切なのは“なにを着るか”より“どう在りたいか”」。新しい服を買わなくてもいい、ヤベさん流のハレの日服の着こなしを聞きました。

卒入学シーズン「ハレの日服どうする？」問題

卒入学シーズンが近づくと、 SNSも店頭も“ハレの日服”でいっぱいになります。

【写真】実際に着用した和装とセレモニーコーデ

去年、私は長女の中学校の卒業式と高校の入学式、二女の小学校の卒業式と中学校の入学式の4回分が重なるタイミングでした。全部新しくする？ 4回分、変える？ 頭の中は、ぐるぐる。

でも冷静になると、 全部を買い替えるのは現実的ではありません。そこで私は、「かけどころを決める」ことにしました。

子どもの服装に合わせて、着こなしを決める

二女の小学校卒業は袴だったので私も和装にしました。着物は母のものを借りることができたので、 新調せず、着つけとヘアにお金をかけました。

服そのものよりも、その日の体験に。その日に家族写真も撮りました。

一方で、長女の中学卒業と高校入学、 二女の中学入学は制服でした。

長女は内部進学で顔ぶれもほぼ同じ。子どもが大きくなると、 保護者の着こなしを細かく見ている人はほとんどいません。

だから私は、3回とも同じコーデにしました。ネイビーパンツに白ブラウス。 ニットジャケットも同じ。その分大切にしたのは、「清潔感」。

服よりも「髪」を整えることが大切

正直に言うと、私は最初、少しだけケチりました。美容院に行く時間が惜しくて、 セルフで白髪染めをしたんです。

その結果、見事に色むら。 結局、美容院で染め直しました。

洋服をそれなりに整えても、 髪が整っていないと、全体がちぐはぐに見える気がします。式の保護者席でふと周りを見ると、 服はきれいでも、髪で印象が変わっている人が少なくない。

ハレの日の印象を左右するのは、 服よりも「頭」なのかもしれない。それに気がついてからは、 サイズ直しやクリーニングも含めて、 “整える”ことにきちんとお金をかけるようになりました。

ハレの日コーデ「清潔感のある」整え方

何度か式に出て思ったのは、 必要なのは華やかさよりも「清潔感」。

ボウタイはリボンにせず、片結びか垂らすと端正に。 シンプルなまとめ髪にパール。細ベルトときちんとしたバッグで輪郭を締める。入学式は、足元だけ春色にするのもすてきです。

行事服は目立つより「信頼」。主役の横に立つ服として、それで十分だと思いました。

「ネイビーパンツ」は着まわしにも使える

ネイビーパンツは、その後も使えます。

ストライプシャツに変えれば保護者会。 トレンドのピンクを合わせれば今っぽく。ベージュやブラウンの足元なら、トラッドにもなじみます。

センタープレスが入っているだけで、 きちんと感は崩れない。1本あれば、行事は回ります。

背伸びしすぎず「整える」選択がぴったりだった

卒業も入学も、しばらくはもうありません。あの4回は、 服を選ぶ時間ごと、私にとっての節目でした。

全部を新しくしなくてもいい。 整えるという選択で、十分だった。

行事服は勝負服ではなく、信頼服。次にハレの日が来たときも、 きっと同じように整えると思います。