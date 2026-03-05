50回目の誕生日を迎えたその日。美容家・神崎 恵さんのインスタグラムには「念願の、五十歳です」という文字が記されていました。その言葉には、年齢を重ねることへの不安よりも、これから始まる新しい時間への期待がにじんでいます。年齢を重ねることで起こる変化（エイジング）を、楽しみながら「デザイン」する。神崎さんのその軽やかな美の哲学について聞きました。

未来の顔は自分次第。だからこそおもしろいと思いませんか？

「私ね、ずーっと思ってたんです。早く“おばさん世代”になりたいって」そう話す神崎 恵さんの顔には、冒険に出かける少年のような“ワクワク”が浮かんでいます。

「そう、ワクワクしてるんです（笑）。自分はどんなおばさんになれるんだろうって、攻略法を考えるだけでも楽しくて！」

神崎さんにとって、エイジングは抗うものではなく、受け入れ、育てていくもの。そのカギは、自分の顔を観察し、老いを「デザイン」するという視点にありました。

「今は美容技術も進化して、エイジングサインさえも選べる時代です。チャーミングなシワは残して、不機嫌に見える影は消す。そんなふうに“なりたい自分”をデザインし、スキンケアや、必要に応じて美容医療の力も借りながら、コントロールしていきたいと思っています」

鏡を見て「老けたな」と落ち込む日があっても、感情と事実はきり離すのが神崎流。

「朝顔の観察のように、自分の顔を観察して『じゃあ、どこをお手入れする？』と次の一手を考える。落ち込んでも顔は変わりませんから（笑）。私たち世代からは、顔も体もすべて自分次第。でも、だからこそおもしろいと思いませんか？」

神崎 恵さんに聞く「老けないヘア」

いつも美しいヘアスタイルの神崎さん。こだわりのヘアケアとは…？

●大人のヘアは髪型よりも“ツヤと色味”を重視

「老け見えを気にするなら、髪型よりも重視したいのが髪質のケア。カラーリングした髪がギラつかないだけでも印象がよくなりますし、ツヤがあれば生命力が宿ります。パサつきが気になる人は、あえて髪をすかないという選択も」

●ヘアアイテムは使い方の思い込みを見直して

「長年信じている自己流のケア、見直してみませんか？ たとえばツヤ出し。ヘアオイルはベタついたり、時間がたつと酸化してにおうことも。大人の正解はグロススプレー。だれでも簡単に、軽やかで上品なツヤがキープできますよ」

●白髪は自然なもの。「どう楽しむか」を考えています

「白髪対策、じつはあまりしていないんです。生えるものだと思っているので（笑）。ただ私は白髪が似合わない顔立ちなので、長年お世話になっている美容師さんと『まずはメッシュを入れて…』とこれから先の白髪計画を相談中。老いをデザインするうえで美容師さんは心強い相棒です」

老けない「雰囲気」のために意識していること

老けた印象を持たせないためには、「雰囲気」づくりも大切だそう。

●老けた雰囲気は形と動きが醸し出す

「『老け』には、『形と動き』が大きく影響している気がします。口角が下がってへの字になったり、背中が丸まったり。そういった老け見えする形と動きは意識が必要。口角をキュッと上げたり、キビキビ動くだけで、まとう空気感は軽やかになるんです」

●“きちんとしなきゃ”は老けのもと。力を抜く勇気をもちましょう

「親や先生から『きちんとしなさい』としつけられてきた私たち世代。でも、大人の『きちんと』は危ないんです。服もメイクも隙なく完璧にしてしまうと、かえって野暮ったく、古臭く見えてしまうこともあるから。ジャケットを着るならリップは薄めにするなど『きちんとしすぎない』調整こそがカギ」