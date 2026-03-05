1日10分で「書く瞑想」になる。頭も心も落ち着く、ゆるめの“ノート習慣”
毎日やるべきことに追われて、心身ともにゆらぎがちなこの頃。心を整える習慣としておすすめしたいのが、頭に思い浮かんだことをノートに書き出す「ジャーナリング」です。ここでは「書く瞑想」ともいわれるノート術を紹介。内向型カウンセラーの井上ゆかりさんに詳しくお聞きしました。
ゆるく、長く、暮らしの一部として続けてみて
家事や仕事に追われ、自分の気持ちをあと回しにしていませんか？
「1日たった10分、ノートを書くだけで、自分の内面と向き合えるんです」と、井上さん。自身も、過去に悩みを抱えていたとき、ノートに書くことで救われたそう。
「思い浮かんだことを、箇条書きするだけ。すると、頭が整理され、気持ちが落ち着きます。あとで読み返したら、こうなったらいいなと書いたことがかなっていたことも。しばらく忘れることがあっても、再開すればよし、ぐらいのゆるい習慣として、長く続けるのがおすすめです」（井上さん、以下同）
ジャーナリングと日記の違い
その日にあった出来事などを書く日記とは違い、頭に思い浮かんだことをノートに書き出すこと。書くことをとおして、自分自身と向き合うきっかけになることから、「書く瞑想」ともいわれます。
ジャーナリングを始めるときのQ＆A
ノートの種類や書くタイミングなど、ジャーナリングを始めるときの疑問を解消してもらいました。
●Q：どんなノートを使えばいい？
A：まずはスケジュール帳から始めましょう
月と週のページが両方あるスケジュール帳からスタート。
「毎日ちょっとしたことを書きとめやすく、負担にならず続けやすいんです」
●Q：いつ、どんなタイミングで書けばいい？
A：夜、寝る前がおすすめです。
寝る前に考えることは、睡眠の質に影響するそう。
「その日にあったよいことを書いて心を落ち着かせることで、よく眠れます」
●Q：スマホに書き出すのでもいいですか？
A：「手書き」の方が効果は高いです。
スマホやパソコンは、SNSなどで多くの情報が入ってきて、気持ちが外に向きがち。
「手書きの方が自分の内面と向き合えますよ」