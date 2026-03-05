毎日やるべきことに追われて、心身ともにゆらぎがちなこの頃。心を整える習慣としておすすめしたいのが、頭に思い浮かんだことをノートに書き出す「ジャーナリング」です。ここでは「書く瞑想」ともいわれるノート術を紹介。内向型カウンセラーの井上ゆかりさんに詳しくお聞きしました。

ゆるく、長く、暮らしの一部として続けてみて

家事や仕事に追われ、自分の気持ちをあと回しにしていませんか？

【写真】井上さんが手がけたジャーナリング手帳

「1日たった10分、ノートを書くだけで、自分の内面と向き合えるんです」と、井上さん。自身も、過去に悩みを抱えていたとき、ノートに書くことで救われたそう。

「思い浮かんだことを、箇条書きするだけ。すると、頭が整理され、気持ちが落ち着きます。あとで読み返したら、こうなったらいいなと書いたことがかなっていたことも。しばらく忘れることがあっても、再開すればよし、ぐらいのゆるい習慣として、長く続けるのがおすすめです」（井上さん、以下同）

ジャーナリングと日記の違い

その日にあった出来事などを書く日記とは違い、頭に思い浮かんだことをノートに書き出すこと。書くことをとおして、自分自身と向き合うきっかけになることから、「書く瞑想」ともいわれます。

ジャーナリングを始めるときのQ＆A

ノートの種類や書くタイミングなど、ジャーナリングを始めるときの疑問を解消してもらいました。

●Q：どんなノートを使えばいい？

A：まずはスケジュール帳から始めましょう

月と週のページが両方あるスケジュール帳からスタート。

「毎日ちょっとしたことを書きとめやすく、負担にならず続けやすいんです」

●Q：いつ、どんなタイミングで書けばいい？

A：夜、寝る前がおすすめです。

寝る前に考えることは、睡眠の質に影響するそう。

「その日にあったよいことを書いて心を落ち着かせることで、よく眠れます」

●Q：スマホに書き出すのでもいいですか？

A：「手書き」の方が効果は高いです。

スマホやパソコンは、SNSなどで多くの情報が入ってきて、気持ちが外に向きがち。

「手書きの方が自分の内面と向き合えますよ」